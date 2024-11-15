世盃外｜印尼難抗日本 輸少當贏

世盃外亞洲區C組今晚獨腳戲由印尼迎戰日本。印尼雖然近年引入大量「歸化兵」，實力得到提升；但始終他們不少只是在歐洲二流球隊搵食，小組賽3連和後，上仗敗在中國腳下，今晚主隊要挑戰的卻是「亞洲一哥」日本，戰力相差太遠，只求輸少當贏。(球賽編號FB3868，11月15日20:00開賽)

能夠殺入第三圈分組賽，印尼已經給予了支持者極大驚喜。小組賽展開之後，接連賽和沙特阿拉伯、澳洲與巴林，甚至令球迷憧憬打入世盃決賽周的可能；只是上仗作客鬥中國輸1比2，在進攻組織力及臨門一腳明顯未夠班，實力似已見底。