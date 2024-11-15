世盃外｜印尼難抗日本 輸少當贏

世盃外亞洲區C組今晚獨腳戲由印尼迎戰日本。印尼雖然近年引入大量「歸化兵」，實力得到提升；但始終他們不少只是在歐洲二流球隊搵食，小組賽3連和後，上仗敗在中國腳下，今晚主隊要挑戰的卻是「亞洲一哥」日本，戰力相差太遠，只求輸少當贏。(球賽編號FB3868，11月15日20:00開賽)
能夠殺入第三圈分組賽，印尼已經給予了支持者極大驚喜。小組賽展開之後，接連賽和沙特阿拉伯、澳洲與巴林，甚至令球迷憧憬打入世盃決賽周的可能；只是上仗作客鬥中國輸1比2，在進攻組織力及臨門一腳明顯未夠班，實力似已見底。
事實上，上仗為印尼破蛋的湯姆希耶，也只是効力荷甲弱旅阿梅爾城；雙箭頭拉菲爾史度斯克與奧拿治文高恩，則分別在澳職包尾布里斯班獅吼及比甲升班馬丹達搵食，質素相當普通。
相反，日本是現時是區內世界排名最高球隊，小組4戰3勝1和勁入15球失1球。只是「藍武士」日本上仗主場賽和澳洲，表現稍令球迷失望；主帥森保一今場繼續以強陣出擊求勝，向球迷交代。原本掛頭牌的前鋒上田綺世今年「收咧」，但狀態上佳的些路迪好手古橋亨梧頂上可當重任。其餘一眾旅歐球星如久保建英、三笘薰、南野拓實及堂安律等隨時候命；以這條星級鋒線火力，今場甚至有力大勝而回。相關連結：香港賽馬會網頁