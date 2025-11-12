世盃外｜夏蘭特入球不停 挪威勢炒愛沙尼亞

世盃外歐洲區明晚起重燃戰火，其中I組挪威主場對愛沙尼亞，主隊只要再取3分，出線決賽周呼聲將會高唱入雲，鬥志鼎盛；在首席射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)腳風大順的帶領下，甚至有力大炒已經出局的愛沙尼亞。(球賽編號FB9547，11月14日01:00開賽) 挪威在Ｉ組6戰全勝，是目前歐洲區包括英格蘭及西班牙在內3支僅餘全勝球隊之一；而挪威目前在榜首帶離次席的意大利3分，由於挪威的得失球為+26，意大利只有+10，換句話說只要挪威今戰贏波，即使在小組最後一輪正面對撼意大利敗陣，要保住首名直闖明年世盃決賽周，仍然非常樂觀。

事實上，挪威在今屆分組賽表現神勇，其中主場以11比1大炒摩爾多瓦之役，更展現出球隊驚人火力，至今6戰已攻入29球。王牌射手夏蘭特在今屆外圍賽已入12球，個人在近16場的球會及國家隊比賽中，更有15場取得入波，大勇特勇。 索洛夫分擔入球重責 此外，隊中效力馬德里體育會的中鋒阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)，也是射得之人，今屆分組賽累積已入3球；縱然挪威今場仍會有中場發電機馬田奧迪加特(Martin Odegaard)因傷缺陣，但要成功自1998年法國世界盃後，再闖決賽周，目標近在眼前。

愛沙尼亞欠目標士氣差 另邊廂的愛沙尼亞，小組7戰1勝1和5負排尾二，亦不能藉歐國聯排名爭取外圍賽附加賽資格，球員鬥志大減。再者，愛沙尼亞今屆賽事僅有的4分都是在榜尾的摩爾多瓦身上取得，遇強即屈，今場作客挪威奧斯陸根本無力抗衡。 客軍人腳方面，後防重心祖拿斯譚美(Joonas Tamm)因傷落選，勢令本已不穩的防線戰力更差。大門雖有雲達不來梅門將卡爾軒恩(Karl Hein)把守，但在防線猶如「無遮無掩」之下，今場只求輸少當贏。 同組意大利同日稍後作客摩爾多瓦，預計仍會輕鬆全取3分，為之後迎戰挪威先磨利刀。(球賽編號FB9548，11月14日03:45開賽)