世盃外｜波斯尼亞新勝主場食「塞」

世盃外歐洲區H組成亂局，上仗被看淡的波斯尼亞，憑上半場一次突擊得手，於劣勢下作客爆冷打敗羅馬尼亞。波斯尼亞今夜乘勝追擊，返主場迎戰同樣旗開得勝的塞浦路斯；預計主隊士氣大振下，有力連捷，主勝熱捧。(球賽編號FB9360，3月25日03:45開賽)

波斯尼亞上仗世盃外作客排「4-4-2」陣式，老牌射手隊長迪斯高及德甲史特前鋒迪米洛域掛帥，意甲守將哥拉辛拿斯及法甲馬賽中場新星艾馬戴迪擔正。球隊靠德甲基爾翼鋒基高域治，早段殺入禁區打開缺，之後全場捱打，更險輸12碼球，但最終仍挫新興東歐力量羅馬尼亞。