世盃外｜波斯尼亞新勝主場食「塞」

世盃外歐洲區H組成亂局，上仗被看淡的波斯尼亞，憑上半場一次突擊得手，於劣勢下作客爆冷打敗羅馬尼亞。波斯尼亞今夜乘勝追擊，返主場迎戰同樣旗開得勝的塞浦路斯；預計主隊士氣大振下，有力連捷，主勝熱捧。(球賽編號FB9360，3月25日03:45開賽)
波斯尼亞上仗世盃外作客排「4-4-2」陣式，老牌射手隊長迪斯高及德甲史特前鋒迪米洛域掛帥，意甲守將哥拉辛拿斯及法甲馬賽中場新星艾馬戴迪擔正。球隊靠德甲基爾翼鋒基高域治，早段殺入禁區打開缺，之後全場捱打，更險輸12碼球，但最終仍挫新興東歐力量羅馬尼亞。
球隊早前在歐國聯A3組受列強包括德國、荷蘭及匈牙利輪流招呼後排包尾；但卻磨起鬥志，善打下風波，包括在主場鬥德國僅輸1比2及1比1和荷蘭，主場賽績不俗。今場世盃外主場出戰，39歲的迪斯高上仗半場退下火線，入球功臣基高域治亦早退，似留力今場搏殺。
塞浦路斯遇強即屈
塞浦路斯上仗主場鬥世界排210位的「超級魚腩」聖馬力諾，全場21次攻門11次中框，並靠在保加利亞聯賽效力的前鋒彼達斯及後備前鋒卡高利斯，下半場各入一球，打開勝門。球隊去年在歐國聯C3組6戰只兩勝弱旅立陶宛，面對羅馬尼亞及科索沃則4戰全敗入1球失14球，遇強即屈；上仗世界盃已改由效力瑞士超塞維特的門將祖爾摩爾把關，此子今夜料非常忙碌，不易抵擋對手主攻。
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