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波經
2023-10-18 04:30:27
日報

世盃外｜美斯下月領國際邁亞密訪華 阿根廷強勢必剿秘魯

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爭取衛冕的阿根廷，於香港時間今晨在世盃外南美洲區作客秘魯，身為目前賽區中唯一全勝球隊的「潘帕斯雄鷹」，今場更有球王美斯(Lionel Messi)傷愈回歸正選；挾2023年各項賽事7戰全勝氣勢，今場不難輕取勢弱的秘魯(球賽編號FB7076，10月18日10:00開賽)。

阿根廷上仗世盃外以1比0小勝巴拉圭，延續今年強勢，小組3戰3勝帶出。球王美斯之前因右腳肌肉受傷，缺席了數場所屬國際邁亞密的美職賽事，但今輪國際賽前已傷愈復出；上仗對巴拉圭亦在下半場初段入替，並先後兩次射中柱，反映狀態漸復理想。消息指美斯今戰將會取代尼高拉斯干沙利斯(Nicolas Gonzalez)擔正，夥拍拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)及祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)，組成3箭頭攻堅。「雄鷹」強陣之下，今場要贏波機會相當樂觀。
 

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秘魯防守需要加強，迎接阿根廷攻勢。

秘魯出線形勢被動

秘魯目前小組3戰1和2負，僅曾悶和巴拉圭，然後分別負於巴西及智利腳下，3戰一球不入，火力甚弱。事實上，秘魯近年出現青黃不接現象，前線目前仍要倚靠已經39歲的前拜仁慕尼黑箭頭荷西古里路(Jose Guerreo)支撐，主帥雷路素(Reynoso)強調期望球員踢法能夠更實際，避免過於追求華麗；但始終戰力遠遜阿根廷，氣勢又弱，今場有地利亦難搶分。

班主碧咸或隨隊到中國

另外，國際邁亞密宣布下月將會歷史性首度訪華，屆時將會先後與兩支中超球隊交手進行表演賽；分別是11月5日對青島海牛，以及11月8日對成都蓉城。有消息指邁亞密的班主之一碧咸(David Beckham)也可能隨軍訪華，如無意外，美斯將是今年內第2次造訪中國；之前6月他便曾隨阿根廷國家隊到訪中國跟澳洲友賽，並以入球領軍取勝，今次預計又會掀起一番狂熱。有報道指，現時要在網站訂購比賽期間的青島球場附近酒店，房價已上升了10倍以上，美斯魅力果然厲害。

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