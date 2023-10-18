世盃外｜美斯下月領國際邁亞密訪華 阿根廷強勢必剿秘魯

爭取衛冕的阿根廷，於香港時間今晨在世盃外南美洲區作客秘魯，身為目前賽區中唯一全勝球隊的「潘帕斯雄鷹」，今場更有球王美斯(Lionel Messi)傷愈回歸正選；挾2023年各項賽事7戰全勝氣勢，今場不難輕取勢弱的秘魯(球賽編號FB7076，10月18日10:00開賽)。

阿根廷上仗世盃外以1比0小勝巴拉圭，延續今年強勢，小組3戰3勝帶出。球王美斯之前因右腳肌肉受傷，缺席了數場所屬國際邁亞密的美職賽事，但今輪國際賽前已傷愈復出；上仗對巴拉圭亦在下半場初段入替，並先後兩次射中柱，反映狀態漸復理想。消息指美斯今戰將會取代尼高拉斯干沙利斯(Nicolas Gonzalez)擔正，夥拍拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)及祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)，組成3箭頭攻堅。「雄鷹」強陣之下，今場要贏波機會相當樂觀。

