世盃外｜英格蘭主場食「塞」

三獅今輪先鬥塞爾維亞，之後作客阿爾巴尼亞便會完成今屆外圍賽，雖然門將尼克普比(Nick Pope)及翼鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)因傷退隊；但主帥杜曹(Tuchel)可重召傷癒後狀態出色的中場尖兵祖迪比寧咸(Jude Bellingham)、菲爾科頓(Phil Foden)，配合翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)、拉舒福特(Rashford)及王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane)，攻力依然強勁。球隊在今年1月由杜曹接手後，平均每場取得18次射門，並延續自2009年以來，在世盃外圍賽保持29勝8和的輝煌戰績，今夜主場謝幕，有力輕鬆取勝。

「三獅兵團」英格蘭繼續演活「外圍賽之王」，在歐洲區K組6戰全勝入18球兼一球不失，包括今年9月作客塞爾維亞大勝5比0，並已成為首支提早出線明年決賽周的歐洲勁旅。

首支出線決賽周的歐洲球隊英格蘭，今晚深夜在溫布萊迎戰士氣低迷的塞爾維亞，作今屆世界盃外圍賽主場謝幕戰時，應不會留手。足智彩開出「讓球」英格蘭[-1.5/2]球，主勝照捧。(球賽編號FB9515，11月14日03:45開賽)

對手塞爾維亞目前排小組第3，比躋身附加賽區域的第2位阿爾巴尼亞少1分；但後者同晚只作客「魚腩」安道爾，3分穩執，令塞軍今晚作客輸波的話，大有機會提早出局。

球隊上月世盃外主場受挫阿爾巴尼亞後，主帥史杜高域(Stojkovic)離職，由前西甲奧維多教練彭魯域(Paunovic)臨危受命，士氣成疑。新帥未企穩陣腳即要面對「不可能的任務」，可惜缺少王牌箭頭阿歷山大米祖域(Aleksander Mitrovic)壓陣，只怕效力祖雲達斯的前鋒杜辛華荷域(Dusan Vlahovic)孤掌難鳴。球隊上次作客安道爾先要落後才反勝，今次硬撼「三獅」輸少當贏。