世青盃｜4強對戰 哥軍無懼王者阿根廷

阿根廷U20貴為世青盃盃王，曾六度捧盃，今場對手哥倫比亞U20只曾在2003年奪得最佳的季軍；不過兩隊在今年年初的U20南美洲錦標賽兩次對戰，先和1比1，再鬥阿根廷則勝1比0。兩隊彼此熟路，在智利中立場出戰互無優勢，其中阿根廷今屆5戰未遇過南美對手，贏來多數輕鬆；但上仗8強鬥墨西哥U20，只靠對手兩度犯錯贏2比0，首席射手、利華古遜的小將沙高(Sarco)，今場會受到哥軍守將嚴防。

哥倫比亞U20今屆晉級過程，不及阿根廷U20搶鏡，但進入淘汰賽，分別以3比1淘汰南非U20及3比2擊敗西班牙U20；其中上仗下半場一度被「小牛兵團」西班牙反先，但臨危不斷，由高大中鋒維利拉爾(Villarreal)連中三元勝出，後者暫以5球高踞射手榜榜首。今場兩隊各擁尖刀，勢均力敵，法定時間可博和局。

