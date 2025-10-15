世青盃｜4強對戰 哥軍無懼王者阿根廷

阿根廷U20貴為世青盃盃王，曾六度捧盃，今場對手哥倫比亞U20只曾在2003年奪得最佳的季軍；不過兩隊在今年年初的U20南美洲錦標賽兩次對戰，先和1比1，再鬥阿根廷則勝1比0。兩隊彼此熟路，在智利中立場出戰互無優勢，其中阿根廷今屆5戰未遇過南美對手，贏來多數輕鬆；但上仗8強鬥墨西哥U20，只靠對手兩度犯錯贏2比0，首席射手、利華古遜的小將沙高(Sarco)，今場會受到哥軍守將嚴防。
哥倫比亞U20今屆晉級過程，不及阿根廷U20搶鏡，但進入淘汰賽，分別以3比1淘汰南非U20及3比2擊敗西班牙U20；其中上仗下半場一度被「小牛兵團」西班牙反先，但臨危不斷，由高大中鋒維利拉爾(Villarreal)連中三元勝出，後者暫以5球高踞射手榜榜首。今場兩隊各擁尖刀，勢均力敵，法定時間可博和局。
摩洛哥難阻法國
明早頭場，摩洛哥U20鬥法國U20。摩洛哥U20上仗3比1氣走美國U20，今屆5戰世青盃4勝1負，先後擊敗西班牙U20及巴西U20，有巨人殺手本色，今場仍可支持。法國U20上仗世青盃2比1險勝挪威U20，之前8強被日本U20圍攻但大難不死，幸加時戰至補時入12碼過關，今場預料行人止步。(球賽編號FB7845，10月16日04:00開賽)
