主場專炒升班馬 阿仙奴掃落「葉」

冇沙卡，有耶穌！回復超強火力的「兵工廠」阿仙奴，雖然缺少星級翼鋒布卡約沙卡壓陣；但另一射手加比爾捷西斯及時回勇，該隊今晚深夜在英超本輪壓軸戰，迎戰升班馬葉士域治，有力大炒。(球賽編號FB5596，12月28日04:15開賽)

阿仙奴接連在英聯盃及英超賽事擊倒水晶宮，難得「生波」的進攻重現威力，巴西前鋒加比爾捷西斯做回主角，在「9號」位重生共入5球，是他之前為這支北倫敦球會上陣45次的入波總和；而只要他在英超入球，所効力的球會從未嘗敗績，戰績是56勝5和。由於布卡約沙卡拉傷右大腿，要休息數星期，加上另一翼鋒史達寧膝傷亦要養傷一段日子；「耶穌仔」今場可保住正前鋒位置，並由加比爾馬天尼利及李安度杜沙特在兩翼支援。