主場專炒升班馬 阿仙奴掃落「葉」

冇沙卡，有耶穌！回復超強火力的「兵工廠」阿仙奴，雖然缺少星級翼鋒布卡約沙卡壓陣；但另一射手加比爾捷西斯及時回勇，該隊今晚深夜在英超本輪壓軸戰，迎戰升班馬葉士域治，有力大炒。(球賽編號FB5596，12月28日04:15開賽)
阿仙奴接連在英聯盃及英超賽事擊倒水晶宮，難得「生波」的進攻重現威力，巴西前鋒加比爾捷西斯做回主角，在「9號」位重生共入5球，是他之前為這支北倫敦球會上陣45次的入波總和；而只要他在英超入球，所効力的球會從未嘗敗績，戰績是56勝5和。由於布卡約沙卡拉傷右大腿，要休息數星期，加上另一翼鋒史達寧膝傷亦要養傷一段日子；「耶穌仔」今場可保住正前鋒位置，並由加比爾馬天尼利及李安度杜沙特在兩翼支援。
由於今場對手只是升班馬葉士域治，預計兵工廠主帥阿迪達有條件作大幅度輪換；上仗傷愈復出的右閘加拉科利，左閘基蘭泰亞尼、中場老將佐真奴、米基爾馬連奴、英格蘭新星阿旺尼及該仗射入靚波的「三獅猛將」迪格蘭賴斯，皆有機會在酋長球場擔正。兵工廠今季聯賽主場5勝3和，其中兩捷是4比2及3比1輕取李斯特城及修咸頓；今場遇上近5戰4敗的另一升班馬葉士域治，是爭取大量入球，以留爭霸之用的良機。
防守無力輸少當贏
對手葉士域治升班後鬥志不俗，間有驚喜，早前作客贏熱刺、再主場逼和曼聯；但近期打回原形，尤其上仗主場開波26秒即失波，最終吞紐卡素四蛋，比賽中完全抵擋不住對手「9號位」射手進襲，信心大損。球隊今場會有射手利安戴納停賽復出掛帥，但輪到隊長、埃及中場主力森莫斯累計黃牌夠數要停賽，對球隊防守打擊更大，加上科索沃門將梅歷不穩，今場更難阻一眾「兵」鋒圍攻，輸少當贏。 (相關連結：香港賽馬會網頁