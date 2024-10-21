亞冠｜尼馬或候命 希拉爾「大」戰艾阿恩

因傷缺席超過一年的巴西球星尼馬(Neymar)快將復出，甚至據報可趕及今場列陣，助沙特職業聯賽班霸希拉爾，於今晚深夜在亞冠精英盃B組，作客鬥上屆盟主、阿聯酋的艾阿恩。不過，希拉爾即使缺少尼馬仍保持強勢，今場必全攻出擊，以報上屆西亞決賽出局之仇。(球賽編號FB2559，10月22日0:00開賽)

32歲的尼馬去年10月在世盃外鬥烏拉圭弄傷十字韌帶後已養傷一年，近期希拉爾在社交媒體，上載尼馬照片，並貼文「Welcome back」(歡迎回歸)，似乎尼馬將近候命復出。沒有尼馬的日子，希拉爾仍稱霸沙特聯，但球隊在上屆亞冠盃四強(即西亞決賽)，兩回合計4比5不敵艾阿恩遭淘汰。球隊目前在沙特聯7戰全勝排榜首；而今屆新制的亞冠精英盃分組賽亦兩戰全勝共入8球，由塞爾維亞箭頭阿歷山大米祖域、巴西好手馬爾干、葡國中場魯賓尼維斯、塞內加爾中堅古列巴尼及摩洛哥門將邦奴壓陣，星光熠熠。