亞冠｜尼馬或候命 希拉爾「大」戰艾阿恩

因傷缺席超過一年的巴西球星尼馬(Neymar)快將復出，甚至據報可趕及今場列陣，助沙特職業聯賽班霸希拉爾，於今晚深夜在亞冠精英盃B組，作客鬥上屆盟主、阿聯酋的艾阿恩。不過，希拉爾即使缺少尼馬仍保持強勢，今場必全攻出擊，以報上屆西亞決賽出局之仇。(球賽編號FB2559，10月22日0:00開賽)
32歲的尼馬去年10月在世盃外鬥烏拉圭弄傷十字韌帶後已養傷一年，近期希拉爾在社交媒體，上載尼馬照片，並貼文「Welcome back」(歡迎回歸)，似乎尼馬將近候命復出。沒有尼馬的日子，希拉爾仍稱霸沙特聯，但球隊在上屆亞冠盃四強(即西亞決賽)，兩回合計4比5不敵艾阿恩遭淘汰。球隊目前在沙特聯7戰全勝排榜首；而今屆新制的亞冠精英盃分組賽亦兩戰全勝共入8球，由塞爾維亞箭頭阿歷山大米祖域、巴西好手馬爾干、葡國中場魯賓尼維斯、塞內加爾中堅古列巴尼及摩洛哥門將邦奴壓陣，星光熠熠。
相反由阿根廷名將基斯普任教的艾阿恩，今屆兩線走勢反覆，聯賽2勝1和1負，入13球失8球；亞冠盃更先主場1比1逼和卡塔爾的艾薩德，再作客被另一卡塔爾球隊艾加拉法大炒4比2。該隊摩洛哥射手拉希美仍保持不俗入球率，將由巴拉圭的阿真度羅美路及阿根廷的馬迪亞斯柏拉斯奧斯作支援爭入球；但計近3仗主場每戰皆失2球，今場對碰勢演精彩入球騷。相關連結：香港賽馬會網頁