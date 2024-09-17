亞冠｜山東弱「細」迎中岸水手

亞冠精英盃分組賽今日繼續全面開戰，其中B組焦點中超FC山東迎戰澳職盟主中岸水手。山東近況平平，在中超近5場4敗，雖然今場會有多位主力復任正選；但客軍預計會全力死守之下，再考慮雙方狀態平平，今場博入球「細」開出機會更高。(球賽編號FB0753，9月17日18:00開賽)

上屆打入8強的FC山東，目前在中超排名第5，基本上已無望爭標，近期戰績低落亦不奇。再者，該隊在上一圈的亞冠盃賽事，主場也僅是靠互射12碼才淘汰曼谷聯晉級，說服力不足。人腳方面，該隊剛戰中超以0比1不敵青島，主帥崔康熙只起用了兩名外援擔正；其餘如主力前鋒克雷桑(Cryzan)僅以後備入替，萬眾期待的新兵澤卡(Zeca)亦不在名單。消息指，包括克雷桑、澤卡，以至本土主力如王大雷、李源一與劉洋等，今場都會回歸正選；只是大軍近況反覆，今場縱是強陣出擊，也難寄望太高。