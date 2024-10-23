亞冠｜蔚山HD難望坐「勝利」船

亞冠精英盃分組賽A組今日將演第3輪賽事，其中已兩戰兩敗的韓職「一哥」蔚山HD，將會迎戰日職勁旅神戶勝利船。蔚山首兩輪分別敗給橫濱水手及川崎前鋒，面對技術細膩及組織緊密的日職球隊似是無力招架；更麻煩是蔚山HD今戰要離開地頭，改往同市的蔚山體育場作賽，地利優勢稍減。今場足智彩開「讓球」平手盤，寧捧客軍。(球賽編號FB2588，10月23日18:00開賽)
由於自家的文殊足球場被投訴草皮不濟，被亞洲足協評定不適合進行亞冠盃賽事，蔚山今戰要被逼移師至同市K3級別的蔚山公民主場蔚山體育場作賽，發揮難料。再者，蔚山似受分心韓職爭霸影響，在亞冠盃表現暫時令人失望，包括上輪作客吞橫濱水手4蛋，連同首輪主場以0比1不敵川崎前鋒，更一球不入。
要知道水手與前鋒在日職只是中游分子，實力及狀態不及暫時排次席的勝利船。勝利船在亞冠盃兩戰1勝1和，包括首輪作客與武里南聯互交白卷，然後在上輪主場以2比1力克FC山東。勝利船雖然剛在日職敗走東京，但各項賽事近13場錄得10勝2和1負，狀態與氣勢極佳；陣中兩位老將前鋒大迫勇也與武藤嘉紀級數相當，今場造訪蔚山，應有坐和望贏的實力。
陳晉一或披甲鬥川崎前鋒
另邊廂，中超FC上海今晚主場對川崎前鋒。擁有港將陳晉一的主隊，上輪分組賽作客吞柔佛DT三蛋，表現令人失望；始終來到亞冠盃，FC上海實力未夠頂級，而對手川崎前鋒首輪作客以1比0小勝蔚山HD，近期在日職作客曾大炒前列分子町田澤維亞，離開地頭間有驚喜，今場級數秤先，可以熱捧。(球賽編號FB2587，10月23日20:00開賽) 相關連結：香港賽馬會網頁