亞冠｜蔚山HD難望坐「勝利」船

亞冠精英盃分組賽A組今日將演第3輪賽事，其中已兩戰兩敗的韓職「一哥」蔚山HD，將會迎戰日職勁旅神戶勝利船。蔚山首兩輪分別敗給橫濱水手及川崎前鋒，面對技術細膩及組織緊密的日職球隊似是無力招架；更麻煩是蔚山HD今戰要離開地頭，改往同市的蔚山體育場作賽，地利優勢稍減。今場足智彩開「讓球」平手盤，寧捧客軍。(球賽編號FB2588，10月23日18:00開賽)

由於自家的文殊足球場被投訴草皮不濟，被亞洲足協評定不適合進行亞冠盃賽事，蔚山今戰要被逼移師至同市K3級別的蔚山公民主場蔚山體育場作賽，發揮難料。再者，蔚山似受分心韓職爭霸影響，在亞冠盃表現暫時令人失望，包括上輪作客吞橫濱水手4蛋，連同首輪主場以0比1不敵川崎前鋒，更一球不入。