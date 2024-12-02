亞冠｜C朗着火 艾納斯「大」戰艾薩德

亞冠精英盃分組賽B組今晚續演第6輪好戲，其中有葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)孭飛的沙特職勁旅艾納斯，主場迎戰卡超勁旅艾薩德。兩軍在分組賽未逢敗績，其中「C朗」近期腳風大順；而艾薩德亦是場場分組賽入波，今場捧「入球」大最穩。(球賽編號FB4749，12月3日02:00開賽)
B組西亞區接戰5輪之後，艾納斯暫以4勝1和排小組第3，落後「一哥」吉達艾阿里2分。艾納斯上周五出戰沙特職主場贈達馬克FC兩蛋，各項賽事5戰4勝；尤其C朗剛戰包辦全場兩個入波，近4場連國際賽攻入7球，更憑上仗兩個入球超越了隊友泰利斯卡(Talisca)，攀上隊史射手榜第3位；再配合鋒線上的高班拍檔沙迪奧文尼(Sadio Mane)，即使C朗已屆39歲高齡，在亞冠盃實力仍是大超班，球隊入球保證。
對手艾薩德目前在小組以5戰2勝3和得9分，該隊上輪亞冠盃主場1比1和沙特職班霸希拉爾，令人喜出望外。無疑，艾薩德在小組5戰僅入6球，火力表現似是一般，但原來卻是場場有入波。
再細看艾薩德在卡塔爾聯賽10戰已入32球，縱然該隊射手梅積卡(Rafa Mujica)繼續因傷缺陣，但在兩屆亞洲足球先生前鋒阿菲夫(Akram Afif)壓陣下，力足與艾納斯抗衡。最後，翻查兩軍近6次交手往績，5次「總入球」最少有3球，今夜看來有望再演入球騷。相關連結：香港賽馬會網頁