亞冠｜C朗着火 艾納斯「大」戰艾薩德

亞冠精英盃分組賽B組今晚續演第6輪好戲，其中有葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)孭飛的沙特職勁旅艾納斯，主場迎戰卡超勁旅艾薩德。兩軍在分組賽未逢敗績，其中「C朗」近期腳風大順；而艾薩德亦是場場分組賽入波，今場捧「入球」大最穩。(球賽編號FB4749，12月3日02:00開賽)

B組西亞區接戰5輪之後，艾納斯暫以4勝1和排小組第3，落後「一哥」吉達艾阿里2分。艾納斯上周五出戰沙特職主場贈達馬克FC兩蛋，各項賽事5戰4勝；尤其C朗剛戰包辦全場兩個入波，近4場連國際賽攻入7球，更憑上仗兩個入球超越了隊友泰利斯卡(Talisca)，攀上隊史射手榜第3位；再配合鋒線上的高班拍檔沙迪奧文尼(Sadio Mane)，即使C朗已屆39歲高齡，在亞冠盃實力仍是大超班，球隊入球保證。