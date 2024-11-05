亞冠｜FC光州鋒力猛 闖勝利船駁火

亞冠精英盃今日黃昏將演A組榜首大戰，由韓職「黑馬」FC光州作客日職勁旅神戶勝利船。FC光州是現時唯一3戰全勝球隊，在「韓國摩連奴」李正孝帶領，以及射手查斯亞艾辛尼(Jasir Asani)壓陣下，今場必會搏盡爭勝；撞正勝利船近況同樣大勇，無懼勇闖三路戰線，今場兩軍勢演入球騷。 (球賽編號FB3407，11月5日18:00開賽)
FC光州在韓職雖然要為護級而戰，但來到亞冠精英盃卻有神勇演出，至今3戰全勝入11球；包括先後以7比3及1比0打敗日職的橫濱水手及川崎前鋒。球隊戰績突出，2021年尾起領軍的李正孝，被國際媒體追訪，冠以「韓國摩連奴」美譽；不過這位49歲主帥領軍踢法絕不保守，尤其陣內阿爾巴尼亞前鋒查斯亞艾辛尼今季狀態大勇，腳風超順，至今在3場分組賽勁入6球，把握力極高，今場肯定會給予主隊極大麻煩。
勝利船居J League榜首
勝利船方面，早前成功在日皇盃淘汰京都不死鳥入決賽，而在日職仍力壓廣島三箭排榜首；即使近期分心三路戰線，也未見「揀波踢」，在亞冠亦累積3戰2勝1和，場場拚盡。該隊近期在各項賽事近9場8勝1負佳績，前鋒宮代大聖、武藤嘉紀與大迫勇也同處佳態，地頭出戰，誓要贏波升上小組榜首，與FC光州的入球大戰一觸即發。 相關連結：香港賽馬會網頁