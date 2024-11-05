亞冠｜FC光州鋒力猛 闖勝利船駁火

亞冠精英盃今日黃昏將演A組榜首大戰，由韓職「黑馬」FC光州作客日職勁旅神戶勝利船。FC光州是現時唯一3戰全勝球隊，在「韓國摩連奴」李正孝帶領，以及射手查斯亞艾辛尼(Jasir Asani)壓陣下，今場必會搏盡爭勝；撞正勝利船近況同樣大勇，無懼勇闖三路戰線，今場兩軍勢演入球騷。 (球賽編號FB3407，11月5日18:00開賽)

FC光州在韓職雖然要為護級而戰，但來到亞冠精英盃卻有神勇演出，至今3戰全勝入11球；包括先後以7比3及1比0打敗日職的橫濱水手及川崎前鋒。球隊戰績突出，2021年尾起領軍的李正孝，被國際媒體追訪，冠以「韓國摩連奴」美譽；不過這位49歲主帥領軍踢法絕不保守，尤其陣內阿爾巴尼亞前鋒查斯亞艾辛尼今季狀態大勇，腳風超順，至今在3場分組賽勁入6球，把握力極高，今場肯定會給予主隊極大麻煩。