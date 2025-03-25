亞盃外｜港足訪新加坡爭8連勝

2027亞洲盃外圍賽第三圈，今晚將會燃起戰火，處身C組的中國香港，首戰將會作客新加坡，被喻為出線關鍵戰。正力爭破隊史紀錄8連勝的港足，在新帥韋斯活麾下愈戰愈勇；反觀「獅城」剛戰友賽不敵弱旅尼泊爾，士氣受挫，港足今場或有機可乘。(3月25日20:30開賽)

亞洲盃經過前兩圈外圍賽，聯同主辦國沙特阿拉伯，合共24個決賽周席位已決出18個；而之前未能出線，以及經過附加賽勝出合共的24隊球隊，則在第3圈分成6組各4隊，踢兩循環爭6個小組首名，趕上決賽周尾班車。