亞盃外｜港足訪新加坡爭8連勝

2027亞洲盃外圍賽第三圈，今晚將會燃起戰火，處身C組的中國香港，首戰將會作客新加坡，被喻為出線關鍵戰。正力爭破隊史紀錄8連勝的港足，在新帥韋斯活麾下愈戰愈勇；反觀「獅城」剛戰友賽不敵弱旅尼泊爾，士氣受挫，港足今場或有機可乘。(3月25日20:30開賽)
亞洲盃經過前兩圈外圍賽，聯同主辦國沙特阿拉伯，合共24個決賽周席位已決出18個；而之前未能出線，以及經過附加賽勝出合共的24隊球隊，則在第3圈分成6組各4隊，踢兩循環爭6個小組首名，趕上決賽周尾班車。
港足身處C組，同組有新加坡、印度及孟加拉，現時世界排名155的港足，相較印度126位為低；但較160位的新加坡與185位的孟加拉為高；而今場作客出戰新加坡事關重大，勝負將會影響球隊士氣，以迎接下場6月10日主場迎戰印度之戰。
港足上周主場以2比0打敗了中國澳門，各項賽事累積7連勝，追平了隊史在1985年寫下的紀錄；主帥韋斯活賽後決選了今次大軍24人名單，門將伍瑋謙與前鋒米高則獲補選入伍。大軍上周五已出發往「獅城」備戰，主將余在言在抵步操練後，聲言當地天氣與香港近似，適應絕無問題。
新加坡天氣不成問題
對手新加坡剛戰友賽主場竟以0比1不敵尼泊爾，各項賽事近5場1和4負，狀態低迷。日籍主帥小倉勉上仗賽後直言球隊表現，是他上任一年多以來最差一戰，指若球員未有改善，今場難有好成績。