今日有咩波｜三獅超班 有力輕取烏克蘭

「三獅兵團」英格蘭近年不論在世盃及歐國盃外圍賽，表現超班，遇次級球隊更甚少失手；上輪歐國外鬥北馬其頓，憑剛「冧莊」當選年度英格蘭最佳男子球員的布卡約沙卡(Bukayo Saka)連中三元，以及王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)梅開二度，7比0大捷，歐國外開局4連勝，手下敗將還包括意大利、馬爾他及今場對手烏克蘭。

「外圍賽之王」英格蘭，明晚香港時間深夜在歐國盃外圍賽C組，於中立場再遇烏克蘭，憑超班實力，預計可「雙殺」對手，有力贏2球或以上 (9月10日0:00開賽)。

英格蘭卡尼拍拉舒福特

球隊今場在波蘭出戰烏克蘭，賽前有阿歴山大阿諾特(Alexander-Arnold)及基亞利殊(Jack Grealish)退隊，但主帥修夫基不作補選；沙卡、卡尼配合拉舒福特(Marcus Rashford)作三叉戟出擊，眾鋒腳風俱順，加上「三獅」下輪國際賽只是友賽鬥蘇格蘭，作慶祝兩軍交手150周年，估計明晚歐國外必毫不保留，強陣出場，戰意一流。

對手烏克蘭作客先吞英格蘭兩蛋後，近兩仗歐國外僅贏北馬其頓及馬爾他，過程驚險；隊中中前場雖然不乏名氣球星、包括阿仙奴中場辛真高(Oleksandr Zinchenko)、車路士新星翼鋒梅迪歷(Mykhailo Mudryk)及剛外借華倫西亞的箭頭耶梅卓克(Roman Yaremchuk)；回流基輔戴拿模的老將隊長耶莫蘭高(Andriy Yarmolenko)，坐鎮中場。

因戰事失去主場之利的烏克蘭，近期防線表現欠穩，除上仗鬥馬爾他勝1比0外，今年早前3戰共失7球；今夏高價由基輔戴拿模轉會英超的中堅沙巴尼(Illya Zabarnyi)，今場要抵擋一眾英超中前場頂級好手，以及近兩次鬥烏克蘭入3球的卡尼進攻，難度太高。