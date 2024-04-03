今日有咩波｜上仗遭悶和滿腔怒火 曼城主場必發「維」

周三深夜英超繼續加開快車，焦點落在曼城迎戰阿士東維拉。「藍月」曼城剛被阿仙奴悶和，全隊上下肯定不是味兒；幸好，客軍今場缺兩大主力，曼城留守主場出擊，往績佔盡優勢下，有力補中，今場熱捧主隊！(球賽編號FB4011，4月4日03:15開賽)

曼城剛戰鬥阿仙奴，雙方似捉棋多過踢波，怕輸心態濃烈；如今曼城仍居第3位，若要後上奪冠，餘下賽事已不容再有閃失。計今季15輪英超主場，曼城僅取10勝5和，和波比率偏高；幸好，過往13次英超主場鬥維拉，藍月全勝，包括上屆終以3比1勝出。上仗表現飽受抨擊的艾寧夏蘭特，聯同助攻王奇雲迪布尼等攻擊主力，今場是時候空群出擊，誓還以顏色，全取3分。