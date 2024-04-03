今日有咩波｜上仗遭悶和滿腔怒火 曼城主場必發「維」

周三深夜英超繼續加開快車，焦點落在曼城迎戰阿士東維拉。「藍月」曼城剛被阿仙奴悶和，全隊上下肯定不是味兒；幸好，客軍今場缺兩大主力，曼城留守主場出擊，往績佔盡優勢下，有力補中，今場熱捧主隊！(球賽編號FB4011，4月4日03:15開賽)
曼城剛戰鬥阿仙奴，雙方似捉棋多過踢波，怕輸心態濃烈；如今曼城仍居第3位，若要後上奪冠，餘下賽事已不容再有閃失。計今季15輪英超主場，曼城僅取10勝5和，和波比率偏高；幸好，過往13次英超主場鬥維拉，藍月全勝，包括上屆終以3比1勝出。上仗表現飽受抨擊的艾寧夏蘭特，聯同助攻王奇雲迪布尼等攻擊主力，今場是時候空群出擊，誓還以顏色，全取3分。
維拉首循環憑快馬里安拜尼一箭定江山，主場1比0勇挫曼城；上仗聯賽主場2比0輕取狼隊，本輪前居第4位。不過，隊長約翰麥甘尼今場仍坐波監；而首席射手奧尼屈堅斯，上仗因拉傷大腿肌肉。兩大主力同時缺陣，尚要出訪矢志復仇的曼城，凶多吉少。
盧頓防守不穩 難完封阿仙奴
至於阿仙奴同晚回師強大主場，欣逢下游分子盧頓。阿仙奴經過國際賽後傷兵大減，兵源充裕；其中上仗後備出場的快馬加比爾馬天尼利及李安度杜沙特，今場有望齊齊升任正選，加強火力。球隊未來大戰連場，今夜必望盡早拉開比數，以有空間提早收起部分主力。
盧頓首循環主場僅負阿仙奴3比4，當有一定戰鬥力，護級鬥心又旺盛；但上仗鬥熱刺再有入球功臣鍾達希和助攻王杜迪傷出。球隊計近5輪英超作客有3次單場失4球，季中從比甲球隊聖圖爾登加盟的日本中堅橋岡大樹，顯然未適應英超節奏，近仗連番出醜；今場遇上主場鋒力強大的阿仙奴，又會是一場入球騷！(球賽編號FB4013，4月4日02:30開賽)相關連結：香港賽馬會網頁