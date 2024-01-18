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波經
2024-01-18 04:29:56
日報

今日有咩波｜上次交手演瘋狂入球騷 馬德里打吡再做「大」戲

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皇馬 皇家馬德里

皇馬近況平穩，向4冠王之路進發。

皇馬 皇家馬德里

皇馬近況平穩，向4冠王之路進發。

西班牙盃16強今晚深夜上演重量級的「馬德里打吡」，由馬德里體育會主場迎擊宿敵皇家馬德里。兩軍冤家路窄，不久前在西超盃4強戰激鬥，皇馬靠加時贏5比3，最終封王；今場馬體會得到主場之利，復仇決心十足，必會搶攻爭勝，有望再演入球騷。(球賽編號FB0486，1月19日04:30開賽)

馬體會主帥施蒙尼(Diego Simeone)近期「轉性」，由以往崇尚鐵血防守、穩中求勝，變踢以攻為守的娛樂性足球。馬體會連同上場西超盃法定時間與皇馬打和3比3，到加時才輸3比5出局，各項賽事近5場有4場的「總入球」都最少4球，入得又失得。

馬體會 馬德里體育會

馬德里體育會射手選擇多，有力破皇馬大門。

馬體會 馬德里體育會

馬德里體育會射手選擇多，有力破皇馬大門。

韋素串演中堅成關係

馬體會為報回在沙特舉行的西超盃出局之辱，今夜必會積極搶攻爭勝；兩大射手基沙文(Antoine Griezmann)與艾華路莫拉達(Alvaro Morata)今季腳風超順，荷蘭國腳迪比(Memphis Depay)又開始復操，進攻火力毫無疑問。防線則會有比利時國腳韋素(Axel Witsel)復出擔正，此子中場出身，充滿助攻意識，防守意識卻平平。

皇馬 皇家馬德里 雲尼斯奧斯祖利亞

皇馬剛戰西超盃決賽以4比1大炒巴塞隆拿，歷來第13次奪標。「銀河艦隊」的巴西新星射手雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)傷愈不久，狀態馬上重返高峰，在該場決賽大演帽子戲法，光芒四射；此子與同胞洛迪高高斯(Rodrygo Goes)及祖迪比寧咸(Jude Bellingham)組成的進攻鐵三角，已成無堅不摧。老將中場莫迪歷(Luka Modric)同場僅以後備登場，今場有望回歸正選；在主帥安察洛堤(Carlo Ancelotti)排強陣出擊下，繼續領軍向今屆4冠王的目標進發。

巴塞強攻薩拉曼卡聯隊

同晚另一場西盃16強賽事，剛在西超盃屈居亞軍的巴塞隆拿，造訪丙組的薩拉曼卡聯隊。上仗西超盃領紅牌的巴塞後防重心朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)，今場將要停賽，加上隊內仍有不少傷兵；但巴塞始終人才濟濟，包括新兵前鋒域陀洛基(Vitor Roque)、小將法明盧比斯(Fermin Lopez)、耶馬爾(Lamine Yamal)及祖奧菲歷斯(Joao Felix)，在西超盃上陣時間不多，今場盃賽有望正選登場，力爭表現，可望大炒實力有限的薩拉曼卡聯隊，躋身8強。(球賽編號FB0487，1月19日02:30開賽)

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