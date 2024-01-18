今日有咩波｜上次交手演瘋狂入球騷 馬德里打吡再做「大」戲

西班牙盃16強今晚深夜上演重量級的「馬德里打吡」，由馬德里體育會主場迎擊宿敵皇家馬德里。兩軍冤家路窄，不久前在西超盃4強戰激鬥，皇馬靠加時贏5比3，最終封王；今場馬體會得到主場之利，復仇決心十足，必會搶攻爭勝，有望再演入球騷。(球賽編號FB0486，1月19日04:30開賽)

馬體會主帥施蒙尼(Diego Simeone)近期「轉性」，由以往崇尚鐵血防守、穩中求勝，變踢以攻為守的娛樂性足球。馬體會連同上場西超盃法定時間與皇馬打和3比3，到加時才輸3比5出局，各項賽事近5場有4場的「總入球」都最少4球，入得又失得。