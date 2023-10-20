今日有咩波｜不來梅有求必應 多蒙特主場「大」晒

德甲周五優先場，聯賽4連勝的多蒙特，香港時間今晚深夜將在西法倫主場擺下擂台，迎戰雲達不來梅。多蒙特火力全開，適逢雲達不來梅聯賽連敗失波多，預期又會是入球騷。今場足智彩開出入球大細中位數[3.5]球，博「大」手到拿來！(球賽編號FB7149，10月21日02:30開賽)

多蒙特雖在歐聯悶和AC米蘭，但回師德甲戰場，又能展現超卓入球能力；前一輪作客3比1擊敗賀芬咸、上輪主場又以4比2擊敗柏林聯，今晚倒戈的射手富克洛，一連兩仗都能先開紀錄，之後為德國踢兩場國際賽皆有士哥，腳風大順。左閘賓斯拜尼，停賽刑滿，今場復出，預期左路側擊會更立體。

新兵富克洛腳風順

雲達不來梅開季7輪聯賽2勝5負，其中6場都有失波，對上2輪作客分別以2比4不敵中下游分子達斯泰特與海登咸，盡顯防線之不濟。上輪主場鬥賀芬咸，球隊繼續有前無後，中場史達治雖在補時階段第2度扳平；但不久後被絕殺輸2比3；今晚尚要出訪主場聲勢浩大的多蒙特，要守也難。

多蒙特今場牌面秤先，但季內主場鬥升班馬海登咸，以及跌watt的柏林聯都失2球；防線亦經常有失誤。上季，多蒙特完場前竟然連失3球；被作客的雲達不來梅反勝3比2，成為德甲史上其中一場經典反勝戰役。歡喜冤家今晚又再碰頭，入球料不缺！