今日有咩波｜不敗雄師劍指3冠王 利華古遜有力「雙殺」羅馬

力爭成為3冠王的德甲王者利華古遜，今晚將在歐霸準決賽次回合，返到主場鬥意甲勁旅羅馬，挾首回合領先2比0的優勢，已為打入決賽踏出重要第一步；加上今夜回復強陣，遇上焗攻的羅馬，可熱捧主勝！(球賽編號FB6050，5月10日03:00開賽)

剛戰德甲以5比1大勝法蘭克福後，利華古遜今季在各項賽事累積48場不敗佳績，追平賓菲加在1963年12月至1965年2月的最長不敗世界紀錄；只要今場延續佳績，利華古遜更會獨佔紀錄，名留青史。事實上，已經是德甲冠軍的他們，在稍後德盃決賽只跟乙組下游的凱沙羅頓爭霸；要成為三冠王的最大難度，似乎只是歐霸，如今距離打入決賽僅一步之遙，不會掉以輕心。

利華去仗輪換儲氣

聲名鵲起的主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)，上仗德甲在陣容上作大幅輪換，依然輕鬆大捷，包括該役未有在大軍名單的天才中場科利安華迪斯(Florian Wirtz)，以至僅以後備上陣的主力，如右閘謝利美費林邦(Jeremie Frimpong)、中堅莊拿芬泰希(Jonathan Tah)及射手邦尼菲斯(Victor Boniface)等，今戰都會統統回歸正選；加上在主場各項賽事近10戰9勝1和，今場有力「雙殺」羅馬。