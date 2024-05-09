今日有咩波｜不敗雄師劍指3冠王 利華古遜有力「雙殺」羅馬

力爭成為3冠王的德甲王者利華古遜，今晚將在歐霸準決賽次回合，返到主場鬥意甲勁旅羅馬，挾首回合領先2比0的優勢，已為打入決賽踏出重要第一步；加上今夜回復強陣，遇上焗攻的羅馬，可熱捧主勝！(球賽編號FB6050，5月10日03:00開賽)
剛戰德甲以5比1大勝法蘭克福後，利華古遜今季在各項賽事累積48場不敗佳績，追平賓菲加在1963年12月至1965年2月的最長不敗世界紀錄；只要今場延續佳績，利華古遜更會獨佔紀錄，名留青史。事實上，已經是德甲冠軍的他們，在稍後德盃決賽只跟乙組下游的凱沙羅頓爭霸；要成為三冠王的最大難度，似乎只是歐霸，如今距離打入決賽僅一步之遙，不會掉以輕心。
利華去仗輪換儲氣
聲名鵲起的主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)，上仗德甲在陣容上作大幅輪換，依然輕鬆大捷，包括該役未有在大軍名單的天才中場科利安華迪斯(Florian Wirtz)，以至僅以後備上陣的主力，如右閘謝利美費林邦(Jeremie Frimpong)、中堅莊拿芬泰希(Jonathan Tah)及射手邦尼菲斯(Victor Boniface)等，今戰都會統統回歸正選；加上在主場各項賽事近10戰9勝1和，今場有力「雙殺」羅馬。
羅馬在首回合最具威脅是箭頭盧卡古(Romelu Lukaku)曾射中門楣，但最終在主場吞兩蛋，反映雙方實力的差距；前線「三條煙」中的保羅戴巴拿(Paulo Dybala)，在剛戰意甲半場被換走，疑似有傷在身，今場上陣成疑。再者，新帥迪羅斯(Daniele De Rossi)的蜜月期似已過去，「首都狼」近4仗意甲只得1勝2和1負後，聯賽排名跌至第6；即使右閘施歷克(Zeki Celik)波監刑滿復出，恐怕難以抵擋主隊強攻。
馬賽谷底反彈作客阿特蘭大
同晚另一場歐霸4強次回合，阿特蘭大主場再鬥馬賽，兩軍上次交手和1比1；阿特蘭大回師主場必會搶攻爭勝，馬賽近況則大有改善，各項賽事5場不敗，兩軍今場有望合演入球騷。(球賽編號FB6070，5月10日03:00開賽)
(相關連結：賽前分析 - 分析 - 足球資訊 - 香港賽馬會)