今日有咩波｜世冠盃王者戰 曼城劫「富」好「細」界

沒有艾寧夏蘭特、謝利美杜古的曼城，前線近仗沒有太多突破點；上仗世冠盃4強戰雖以3球輕取浦和紅鑽，但若非敵方守衛完半場前擺烏龍，能否從容大勝亦成疑問。今場遇上組織、控球能力強得多的巴甲勁旅富明尼斯；預期曼城只能透過不斷搓傳尋找空位，或要靠洛迪卡斯簡迪、史東斯等高大佬幫手，以死球攻勢制勝。

艾華利斯料擔正 夏蘭特先列後備

前線方面，上仗先任後備的祖利安艾華利斯，預期會取代從狼隊加盟後表現平平的馬菲奧斯紐尼斯，擔正攻堅；讓該仗串演中鋒的菲爾科頓，得以踢回最擅長的攻中位置，以爭取更多空間入楔射門。已在沙特復操的王牌射手艾寧夏蘭特，傷愈或先任後備。

富明尼斯上仗憑老牌左閘馬些路博得12碼，以及年輕射手約翰堅尼地完場前鎖定勝局，2比0擊敗艾阿里殺入決賽，但埋門次數卻不及對手，今戰鬥曼城會踢得更謹慎。近6屆世冠盃，南美洲的巴甲代表甘美奧、法林明高與彭美拉斯均先後成為亞軍；但其中2場決賽分鬥利物浦及車路士都要戰至加時，甘馬奧鬥皇馬亦只是1球僅敗。足智彩今場開出「讓球」曼城讓[1.5/2]球，捧藍月不無戒心，寧取入球「細」。