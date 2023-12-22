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波經
2023-12-22 04:30:27
日報

今日有咩波｜世冠盃王者戰 曼城劫「富」好「細」界

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今日有咩波｜世冠盃

今日有咩波｜世冠盃王者戰 曼城劫「富」好「細」界

世冠盃王者戰，曼城與富明尼斯爭奪最高殊榮。近6屆世冠盃，巴西球隊3度殺入決賽都飲恨，但法定時間悉數跟歐洲代表少交收。今晚深夜決賽場合，曼城賽前賠率顯示讓得太多，寧取[2.5/3]入球「細」安心！(球賽編號FB9853，12月23日02:00開賽)

沒有艾寧夏蘭特、謝利美杜古的曼城，前線近仗沒有太多突破點；上仗世冠盃4強戰雖以3球輕取浦和紅鑽，但若非敵方守衛完半場前擺烏龍，能否從容大勝亦成疑問。今場遇上組織、控球能力強得多的巴甲勁旅富明尼斯；預期曼城只能透過不斷搓傳尋找空位，或要靠洛迪卡斯簡迪、史東斯等高大佬幫手，以死球攻勢制勝。

艾華利斯料擔正 夏蘭特先列後備

前線方面，上仗先任後備的祖利安艾華利斯，預期會取代從狼隊加盟後表現平平的馬菲奧斯紐尼斯，擔正攻堅；讓該仗串演中鋒的菲爾科頓，得以踢回最擅長的攻中位置，以爭取更多空間入楔射門。已在沙特復操的王牌射手艾寧夏蘭特，傷愈或先任後備。

富明尼斯上仗憑老牌左閘馬些路博得12碼，以及年輕射手約翰堅尼地完場前鎖定勝局，2比0擊敗艾阿里殺入決賽，但埋門次數卻不及對手，今戰鬥曼城會踢得更謹慎。近6屆世冠盃，南美洲的巴甲代表甘美奧、法林明高與彭美拉斯均先後成為亞軍；但其中2場決賽分鬥利物浦及車路士都要戰至加時，甘馬奧鬥皇馬亦只是1球僅敗。足智彩今場開出「讓球」曼城讓[1.5/2]球，捧藍月不無戒心，寧取入球「細」。

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浦和紅鑽與艾阿里，同晚先演季軍戰。浦和紅鑽今屆表現平平，與全盛時期相距甚遠；今場遇上輕取伊蒂哈德後、又敢與富明尼斯對攻的艾阿里，想守和亦不易，成熱門的艾阿里仍值捧場！(球賽編號FB9854，12月22日22:30開賽)

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