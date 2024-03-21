今日有咩波｜世盃外重開旺角場演好戲 港足進步硬撼烏茲別克

年初在亞洲盃贏盡口碑的中國香港足球代表隊，今晚將回到世盃外亞洲區賽場，於E組在旺角場迎戰勁旅烏茲別克。港足暫時首兩輪1和1負，而烏軍兩戰1勝1和，在亞洲盃更打入8強，實力非凡；牌面輸蝕的港足，期望在4名中超兵加上射手艾華頓(Everton Camargo)壓陣下，在地頭爭取佳績！ (港台電視32台今晚20:00直播)

世盃外亞洲區進行到第二圈分組賽，小組4隊中，前兩名可晉級；港足目前在E組兩戰得1分，得失球不及同分的土庫曼排包尾，伊朗與烏茲別克則同得4分。港足在分組賽首戰吞伊朗4蛋，上仗則主場與土庫曼打和2比2，表現明顯進步。