今日有咩波｜中場孖寶著晒火 水晶宮回勇「大」戰愛華頓

英格蘭足總盃第3圈今夜揭幕，即來個全英超對決獨腳戲，水晶宮主場硬撼愛華頓。水晶宮剛在英超反勝對手，終止連場不勝，士氣正盛，不過近期場場失波；對手愛華頓聯賽3連敗，勇況回落，但爛船亦有三斤釘。兩隊近季交手例無悶場，今場足智彩入球中位數[2.5]球，可敲「大」。(球賽編號FB0121，1月5日04:00開賽)
未鬥賓福特之前，水晶宮在英超已8場不勝，上仗儘管開賽約2分鐘就閃電失守；卻憑一對中場孖寶米高奧利斯(Michael Olise)和伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)包辦3個入球，以3比1技術性擊倒對手。這對中場孖寶，向來都是水晶宮的進攻核心，可惜二人上半季先後養傷，導致球隊戰績插水；如今二人狀態復甦，球隊在護級壓力稍減下，在盃賽必躍躍欲試。
水晶宮近仗難保清白身
上屆英足盃，水晶宮在第3圈主場不敵修咸頓出局；不過前一屆卻勇闖4強，並在8強戰正正就曾在主場大炒愛華頓。但要留意的是，水晶宮自從去年11月初作客2比0擊敗般尼後，已連續9場英超未能保持不失，防線向來問題多多，今場或會以攻為守。
愛華頓英超快車3連敗
「拖肥」愛華頓自從在英聯盃8強，互射12碼被富咸淘汰後，猶如洩氣皮球；在早前聯賽快車檔期3連敗，接連不敵熱刺、曼城與狼隊，勁失8球，跟一對攻守兼備的中場孖寶杜哥利(Abdoulaye Doucouré)及伊祖沙古爾(Idrissa Gueye)同時因傷缺陣，不無關係。不過，球隊早前才在英超打造作客4連勝，其中一場勝仗正是作客3比2勇挫水晶宮，今場當然不能完全否定客軍的晉級機會。
「拖肥」近年在聯賽變成水晶宮的剋星，最近4次交手，取得3勝1和；當中3場勝仗都能攻入水晶宮3球，格食格味道甚濃。縱然愛華頓近況欠佳，但盃賽場合隨時又是另一片天地；遇上向來飄忽成性的水晶宮，反正近季交手多數無悶場，雙方防線各有缺點下，吼「大」穩陣！