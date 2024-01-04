今日有咩波｜中場孖寶著晒火 水晶宮回勇「大」戰愛華頓

英格蘭足總盃第3圈今夜揭幕，即來個全英超對決獨腳戲，水晶宮主場硬撼愛華頓。水晶宮剛在英超反勝對手，終止連場不勝，士氣正盛，不過近期場場失波；對手愛華頓聯賽3連敗，勇況回落，但爛船亦有三斤釘。兩隊近季交手例無悶場，今場足智彩入球中位數[2.5]球，可敲「大」。(球賽編號FB0121，1月5日04:00開賽)

未鬥賓福特之前，水晶宮在英超已8場不勝，上仗儘管開賽約2分鐘就閃電失守；卻憑一對中場孖寶米高奧利斯(Michael Olise)和伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)包辦3個入球，以3比1技術性擊倒對手。這對中場孖寶，向來都是水晶宮的進攻核心，可惜二人上半季先後養傷，導致球隊戰績插水；如今二人狀態復甦，球隊在護級壓力稍減下，在盃賽必躍躍欲試。