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波經
2023-10-04 04:30:27
日報

今日有咩波｜主場勁爆攻守俱備 紐卡素唔怕PSG

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紐卡素 今日有咩波 今日有咩波 今日有咩波

再登歐聯大舞台的紐卡素，香港時間今晚深夜在歐聯死亡F組主場出擊，面對法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)，以「黑白兵團」近期強勁氣勢，必力爭敲響勝鼓。足智彩開出讓球平手盤，信主隊有力坐和望贏(球賽編號FB6566，10月5日03:00開賽)。

紐卡素首輪作客惡戰AC米蘭，雖然全場被對手圍攻，但仍有入波機會，最終互交白卷，領隊艾迪賀維(Eddie Howe)收貨；球隊之後返國內氣勢更盛，包括英聯盃踢走王者曼城及上仗聯賽輕取般尼，累計近5戰不失一球，尤其打敗曼城後，上仗輪換8人再上英超戰場，調動能力充裕，已習慣「一周雙賽」場場當硬仗的強隊心態作戰。

紐卡素狀態回勇

紐卡素主力中堅博文(Sven Botman)仍要養傷，上仗再用拿修斯(Jammal Lascelles)拍法比安舒哈(Fabian Schar)，加上「鋼門」尼克普比(Nick Pope)把關，信心度十足；中前場方面，箭頭哥林威爾遜(Callum Wilson)上仗輕傷缺陣，而巴西硬漢祖連頓(Joelinton)傷出，但英格蘭新星安東尼哥頓(Anthony Gordon)、瑞典中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)及巴拉圭翼鋒米基爾阿米朗(Miguel Almiron)近仗火熱，主場震懾力強。今夜是球隊逾20年來在歐聯主場首戰，面對名氣大、季初不穩的PSG，爭勝屬大好良機。
 

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PSG有待磨合

PSG擁有王牌前鋒基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，當然屬歐洲頂級之列；但今夏由安歷基(Luis Enrique)任教，新兵不少，磨合未足，表現反覆，聯賽7戰只有3勝，無王者之風。該隊上仗歐聯主場又靠麥巴比射入12碼，2比0氣走德甲多蒙特，但歐聯作客往績麻麻，上屆4戰作客只得2勝，曾賽和賓菲加及敗走拜仁慕尼黑；隱憂是麥巴比上仗聯賽足踝傷愈踢足全場，卻無甚佳作，作客對弱旅克萊蒙特亦要食白果，狀態未足，領軍硬撼氣勢大盛的紐卡素，不值支持。

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