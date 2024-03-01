今日有咩波｜主場專恰PSG 摩納哥有力出冷

法甲今夜上演前列獨腳戲大戰，由第3位的摩納哥迎戰衛冕的巴黎聖日耳門（PSG）。雖然摩納哥踏入2024年在主場表現低迷，但連續3年主場聯賽擊敗PSG。碰巧後者剛戰聯賽失分，狀態回落，射手基利安麥巴比與球隊關係日益轉差，今場摩納哥主場有力出冷。(球賽編號FB2270，3月2日04:00開賽)
摩納哥上輪法甲驚險以3比2險勝實力分子朗斯，但踏入2024年的聯賽主場成績是3戰1和2負，據統計自1966年以來最差；甚至連同歇冬前以0比1不敵里昂之戰，聯賽主場累計4場不勝。不過，該隊已經連續3季在聯賽主場擊敗PSG，更要每場皆能攻入3球，往績相當犀利。
南野拓實腳風順
事實上，摩納哥近況飄忽，「海鮮波」味濃，但在進攻上發揮仍算理想，至少在各項賽事近10場都能入波；攻擊好手巴洛根與南野拓實，上仗聯賽都能找到射門鞋，加上首席射手賓耶達發揮穩定，又已在本屆聯賽錄得雙位數入球，地頭出擊，仍期待可撕破PSG防線。
另邊廂，PSG在各項賽事由2月份起的5連勝走勢，在上仗聯賽主場對雷恩告終，僅靠後備登場的前鋒干卡路在長補時入波，逼和對手1比1。球隊前鋒麥巴比季後離隊已成定局，與球隊關係即轉趨緊張；上仗又在下半場早段被收起，據聞麥巴比相當不滿，季尾能否繼續專心作賽，實在難料。
南韓國腳李康仁經歷亞洲盃的是是非非，歸隊後表現亦未見突出；加上在主力中堅史堅尼亞、馬昆賀斯繼續缺陣下，防線不穩，今場客戰實是危機四伏，不值熱捧。