今日有咩波｜主場專恰PSG 摩納哥有力出冷

法甲今夜上演前列獨腳戲大戰，由第3位的摩納哥迎戰衛冕的巴黎聖日耳門（PSG）。雖然摩納哥踏入2024年在主場表現低迷，但連續3年主場聯賽擊敗PSG。碰巧後者剛戰聯賽失分，狀態回落，射手基利安麥巴比與球隊關係日益轉差，今場摩納哥主場有力出冷。(球賽編號FB2270，3月2日04:00開賽)

摩納哥上輪法甲驚險以3比2險勝實力分子朗斯，但踏入2024年的聯賽主場成績是3戰1和2負，據統計自1966年以來最差；甚至連同歇冬前以0比1不敵里昂之戰，聯賽主場累計4場不勝。不過，該隊已經連續3季在聯賽主場擊敗PSG，更要每場皆能攻入3球，往績相當犀利。