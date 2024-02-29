今日有咩波｜主場強勁爭標決心足 畢爾包有力雙殺馬體會

西班牙盃4強次回合大戰，畢爾包今夜迎戰馬德里體育會。畢爾包首回合作客贏1球，今場和波亦能殺入決賽；但近期主場威力無窮，遇上有王牌前鋒缺陣的馬體會，有力再贏！(球賽編號FB2227，3月1日04:30開賽)
2019/20及2020/21球季，畢爾包都殺入西班牙盃決賽，由於當年疫情關係，上述兩年決賽，一次過安排在2021年4月舉行。可惜，畢爾包接連不敵皇家蘇斯達與巴塞隆拿，1個月內痛失2盃，當然心有不甘；今屆有幸捲土重來，適逢巴塞、皇馬兩大班霸已先後下馬，加上另一決賽席位已由下游分子馬略卡取得，畢爾包要一雪當年恥辱，大好良機已至。
畢爾包首回合領前馬體會
畢爾包向來只靠主場搵食，但上仗西盃4強首回合，竟憑翼鋒阿歷斯比倫古亞(Álex Berenguer)射入12碼，作客1比0領先馬體會，表現令人喜出望外。回顧畢爾包今屆主場出戰確實勇銳無比，計各項賽事對上9戰主場錄得8勝1和，唯一和波亦只是西盃8強法定時間與巴塞踢成2比2，再在加時以4比2踢走對手。
再者，今屆西甲首循環，畢爾包憑中鋒古路錫達(Gorka Guruzeta)，以及快馬歷高威廉斯(Nico Williams)各建一功，主場2比0擊敗馬體會。近期，畢爾包再借主場之利，4球大炒馬略卡、3比2勇挫神奇球隊基羅納，地頭出擊所向披靡，今夜已集有利條件於一身。
莫拉達陷入球荒
對手馬體會今屆西盃雖曾憑主場之利，接連淘汰皇馬及西維爾殺入4強；但近期歐聯16強作客1球不敵國際米蘭時卻損兵折將，後防大將荷西基文尼斯(José María Giménez)、隊中靈魂基沙文(Antoine Griezmann)先後傷出，今夜雙雙缺陣。正當迪比(Memphis Depay)傷愈復出未重拾昔日勇態、艾華路莫拉達(Álvaro Morata)持續陷入球荒；如今就連進攻核心基沙文亦要養傷，對馬體會打擊不少，今戰焗攻下，隨時被畢爾包的快速反擊打沉！