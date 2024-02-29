今日有咩波｜主場強勁爭標決心足 畢爾包有力雙殺馬體會

西班牙盃4強次回合大戰，畢爾包今夜迎戰馬德里體育會。畢爾包首回合作客贏1球，今場和波亦能殺入決賽；但近期主場威力無窮，遇上有王牌前鋒缺陣的馬體會，有力再贏！(球賽編號FB2227，3月1日04:30開賽)

2019/20及2020/21球季，畢爾包都殺入西班牙盃決賽，由於當年疫情關係，上述兩年決賽，一次過安排在2021年4月舉行。可惜，畢爾包接連不敵皇家蘇斯達與巴塞隆拿，1個月內痛失2盃，當然心有不甘；今屆有幸捲土重來，適逢巴塞、皇馬兩大班霸已先後下馬，加上另一決賽席位已由下游分子馬略卡取得，畢爾包要一雪當年恥辱，大好良機已至。