今日有咩波｜主場攻力全英超最弱 水晶宮難擋白禮頓

英超年尾快車由周四優先場開始，水晶宮迎戰白禮頓。水晶宮上輪再次壞曼城好事，成功搶分而回，但球隊向來失準成性，主場攻力奇弱；對手白禮頓近況亦欠佳，但暫時放低歐戰包袱，預期演出會進步，作客少讓[0/0.5]球，相對值博，可捧「海鷗」！(球賽編號FB9781，12月22日04:00開賽)

水晶宮上仗殘陣出擊，雖然全程捱打兼且早早落後兩球，但球隊居然可以貫徹「曼城剋星」的美譽，全場只得2次中目標射門；偏偏就憑射手桑馬迪達(Jean-Philippe Mateta)建功兼博得12碼，神奇逼和主場的曼城。換轉是其他球隊，若然剛剛經歷一場爭氣波，幾日後回師主場，當然應有力更進一步，借助主場威力反彈。

水晶宮主場不穩

然而，水晶宮是向來失準成性，聯賽主場更錄得4連敗，季內英超主場8戰得5分僅入7球，地頭攻力全英超最弱。正當隊內仍有約半數主力養傷，就連後場通天老倌兼隊長祖爾禾特(Joel Ward)上仗亦傷出，今場就只有波監期滿的佐敦阿休(Jordan Ayew)可以復出，兵微將寡下，主帥鶴臣爺爺(Roy Hodgson)確實神仙難變。