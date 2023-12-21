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波經
2023-12-21 04:29:54
日報

今日有咩波｜主場攻力全英超最弱 水晶宮難擋白禮頓

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英超年尾快車由周四優先場開始，水晶宮迎戰白禮頓。水晶宮上輪再次壞曼城好事，成功搶分而回，但球隊向來失準成性，主場攻力奇弱；對手白禮頓近況亦欠佳，但暫時放低歐戰包袱，預期演出會進步，作客少讓[0/0.5]球，相對值博，可捧「海鷗」！(球賽編號FB9781，12月22日04:00開賽)

水晶宮 水晶宮 水晶宮

水晶宮上仗殘陣出擊，雖然全程捱打兼且早早落後兩球，但球隊居然可以貫徹「曼城剋星」的美譽，全場只得2次中目標射門；偏偏就憑射手桑馬迪達(Jean-Philippe Mateta)建功兼博得12碼，神奇逼和主場的曼城。換轉是其他球隊，若然剛剛經歷一場爭氣波，幾日後回師主場，當然應有力更進一步，借助主場威力反彈。

水晶宮主場不穩

然而，水晶宮是向來失準成性，聯賽主場更錄得4連敗，季內英超主場8戰得5分僅入7球，地頭攻力全英超最弱。正當隊內仍有約半數主力養傷，就連後場通天老倌兼隊長祖爾禾特(Joel Ward)上仗亦傷出，今場就只有波監期滿的佐敦阿休(Jordan Ayew)可以復出，兵微將寡下，主帥鶴臣爺爺(Roy Hodgson)確實神仙難變。

白禮頓 白禮頓

今季歷史性出戰歐洲賽的「海鷗」白禮頓，早前雖在歐霸首名出線，背後卻付上傷疲嚴重的代價；上仗作客0比2不敵實力分子阿仙奴，埋門次數寥寥可數，就連保持多時的連場入球紀錄亦斷纜。但要備忘是鬥阿仙奴的前3天，球隊才在歐霸與馬賽力爭首名出線，短時間內未能回氣，敗走阿仙奴不足為辱。

白禮頓將士用命追分

白禮頓現時可暫放低歐戰包袱，集中火力在年尾聯賽衝刺搶分，對主帥迪沙比(Roberto De Zerbi)來說，可說是重新出發的好機會。該隊對上6仗英超作客輸4場，但對手包括「主場王」阿士東維拉、曼城、車路士及阿仙奴；只要球隊交回之前歐霸作客贏阿積士、贏AEK雅典、和馬賽的優異成績，以前鋒三笘薰、祖奧柏度(João Pedro)的級數，今夜要破水晶宮，非不可能的任務！

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