今日有咩波｜主場無視中下游分子 博利華古遜贏「波」收爐

冬季盟主，捨我其誰！德甲歇冬前最後一擊，「一哥」利華古遜欣逢波琴。利華古遜今季異軍突起，火力全開，主場鬥國內一般對手，應付自如。足智彩開出「讓球」，利華古遜讓[2]球，照博大炒開「主勝」！

(球賽編號FB9791，12月21日03:30開賽)

自從由西班牙名宿沙比阿朗素(Xabi Alonso)今夏掌帥印後，利華古遜暫以12勝3和不敗佳績，高踞德甲榜首；在歐霸分組賽亦以6戰全勝的無敵姿態首名出線，而德盃已殺入8強，戰績彪炳。隊中靈魂射手邦尼菲斯(Victor Boniface)與好波之人科利安華迪斯(Florian Wirtz)，在德甲合共包辦14個入球、13次助攻；至於一對經常殺入禁區起腳的翼衛阿歷斯基莫度(Álex Grimaldo)與謝利美費林邦(Jeremie Frimpong)，二人亦合共交出12個入球及9次助攻，全隊入球分布廣，對手防不勝防。