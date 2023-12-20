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波經
2023-12-20 04:29:53
日報

今日有咩波｜主場無視中下游分子 博利華古遜贏「波」收爐

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利華古遜

利華古遜以攻代守，前線信心足。

利華古遜

利華古遜以攻代守，前線信心足。

利華古遜

利華古遜以攻代守，前線信心足。

冬季盟主，捨我其誰！德甲歇冬前最後一擊，「一哥」利華古遜欣逢波琴。利華古遜今季異軍突起，火力全開，主場鬥國內一般對手，應付自如。足智彩開出「讓球」，利華古遜讓[2]球，照博大炒開「主勝」！
(球賽編號FB9791，12月21日03:30開賽)

自從由西班牙名宿沙比阿朗素(Xabi Alonso)今夏掌帥印後，利華古遜暫以12勝3和不敗佳績，高踞德甲榜首；在歐霸分組賽亦以6戰全勝的無敵姿態首名出線，而德盃已殺入8強，戰績彪炳。隊中靈魂射手邦尼菲斯(Victor Boniface)與好波之人科利安華迪斯(Florian Wirtz)，在德甲合共包辦14個入球、13次助攻；至於一對經常殺入禁區起腳的翼衛阿歷斯基莫度(Álex Grimaldo)與謝利美費林邦(Jeremie Frimpong)，二人亦合共交出12個入球及9次助攻，全隊入球分布廣，對手防不勝防。

邦尼菲斯入球不斷

利華古遜於德甲主場8戰7勝，只曾被多蒙特摸和；除了遇實力分子RB萊比錫與弗賴堡淨贏1球外，其餘鬥5支中下游球隊達斯泰特、海登咸、科隆、柏林聯及法蘭克福，均能最少贏3球。今夜縱有艾斯基爾柏拉斯奧斯(Exequiel Palacios)累積足夠黃牌要停賽，幸好安特列治(Robert Andrich)亦不時與阿仙奴前隊長格列沙加(Granit Xhaka)合組雙防中，影響不大。

對手波琴上輪主場3球大炒柏林聯，但球隊季內客場戰績頗差，早前1比3不敵賀芬咸外，季內出訪史特加與拜仁慕尼黑，居然共吞12蛋；今戰就連次席射手兼助攻王奇雲史杜加(Kevin Stöger)亦黃牌夠數要停賽，預期進攻火力再打折扣，想試圖阻止利華古遜半季德甲不敗，難過登天！

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拜仁禾夫斯堡鬥攻格

同晚另一場德甲賽事，拜仁慕尼黑上輪雖在主場以3球大炒史特加，火力依舊猛烈；但季內作客偶有失準，早前就曾以1比5大敗予法蘭克福腳下。有主場之利的禾夫斯堡，今季在地頭僅2次輸波，而且都只是1球僅負利華古遜與弗賴堡，主場威力不俗，今場無懼強敵來犯，不如先博入球大細中位數[3.5]球「大」。(球賽編號FB9788，12月21日03:30開賽)

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