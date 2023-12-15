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波經
2023-12-15 04:31:07
日報

今日有咩波｜主場王摩納哥必挫里昂

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法甲周五獨腳戲，由摩納哥迎戰里昂。摩納哥在聯賽主場已連過4關，戰績硬淨；遇上季內作客輸多贏少、持續啞火的里昂，有望乘勇再贏，可博主勝(球賽編號FB9630，12月16日04:00開賽)

摩納哥早前雖曾作客2比5大敗予巴黎聖日耳門，但整體表現仍是相當平穩；季內已轟入31個聯賽入球，火力是全法甲第2。球隊今季聯賽主場7戰6捷，只曾僅負聯賽「二哥」尼斯，今輪迎戰本季實力嚴重下滑的里昂，有望憑地利再奏凱歌。

南野拓實巴路根前線豪華

好波之人賓耶達年紀漸長，摩納哥近仗已由前阿仙奴前鋒巴路根先任正選；配合南野拓實、高路雲、薩卡利亞及尤素夫科芬拿等國腳級人馬，掌管球隊命脈。其實以摩納哥現時的豪華人腳，根本具備出戰歐洲賽的實力；如今只需集中火力踢好聯賽，穩守三甲是合理期望。

對手里昂今季風雨飄搖，兩名昔日球星白蘭斯和格羅素先後被辭退帥位，近期改以比亞沙治出任看守教練，戰績才稍有改善。前阿仙奴射手拿卡錫迪上輪終於發威，大演帽子戲法，協助球隊主場3比0大炒同處榜下游的圖盧茲，取得本季第2場聯賽勝仗；但里昂仍然包尾的同時，天才橫溢的新星卓基，季內演出卻一再遠離應有水準，教人失望。

另外，里昂季內7次聯賽作客只得1勝1和5負僅入4球，加上對上2季聯賽出訪摩納哥亦是全敗；只怕上仗大捷只是過眼雲煙，今場遇上主場威力強大的實力分子摩納哥，勢再陷苦戰！

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