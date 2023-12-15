今日有咩波｜主場王摩納哥必挫里昂

法甲周五獨腳戲，由摩納哥迎戰里昂。摩納哥在聯賽主場已連過4關，戰績硬淨；遇上季內作客輸多贏少、持續啞火的里昂，有望乘勇再贏，可博主勝(球賽編號FB9630，12月16日04:00開賽)

摩納哥早前雖曾作客2比5大敗予巴黎聖日耳門，但整體表現仍是相當平穩；季內已轟入31個聯賽入球，火力是全法甲第2。球隊今季聯賽主場7戰6捷，只曾僅負聯賽「二哥」尼斯，今輪迎戰本季實力嚴重下滑的里昂，有望憑地利再奏凱歌。

南野拓實巴路根前線豪華

好波之人賓耶達年紀漸長，摩納哥近仗已由前阿仙奴前鋒巴路根先任正選；配合南野拓實、高路雲、薩卡利亞及尤素夫科芬拿等國腳級人馬，掌管球隊命脈。其實以摩納哥現時的豪華人腳，根本具備出戰歐洲賽的實力；如今只需集中火力踢好聯賽，穩守三甲是合理期望。