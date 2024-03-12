今日有咩波｜主隊強勢 客軍當銳 阿仙奴波圖歐聯「大」匯演

今晚歐聯16強次回合焦點大戰，阿仙奴返主場再鬥波圖，兩隊首回合踢得保守，如今一球落後的阿仙奴來到次回合肯定狂攻，但防守上有弱點；對手波圖近況大勇，反擊亦厲害。今場入球不會少！(球賽編號FB3150，3月13日04:00開賽)
兵工廠首回合出訪波圖，全場無法取得任何中目標射門，一球敗走；但之後英超又3戰全勝轟入12球，包括上仗險勝賓福特，榮登「一哥」，難得受重用的門將蘭斯達爾雖犯錯，被對手半場前追和，可幸換邊後作出幾次神救，功過相抵。
阿仙奴征戰密
當然阿仙奴近期入球停不了，但最近3戰聯賽主場都有失波，防線不無弱點；今場焗攻，缺少了續要養傷的快馬加比爾馬天尼利，左路進攻威力稍削及欠平衡，右翼布卡約沙卡必被敵方嚴加看管，加上打敗賓福特比預期辛苦，主隊聯賽氣勢勁，在歐戰卻未必會一面倒佔優。
波圖在葡超連勝轟入8球，火力全開，而上次鬥阿仙奴時一箭定江山的翼鋒加連奴，對上6戰入6球，狀態大勇。進攻中場比比阿堅奴、主帥兒子翼鋒法蘭斯高干斯卡奧，上次已令阿仙奴防線風聲鶴淚；客軍似有對付兵工廠妙策，今場將以突擊跟對手周旋，說不定又有驚喜演出，預期客軍起碼有力破門。
巴塞中場傷兵滿營鬥拿玻里
同晚另一場，拿玻里首回合憑射手域陀奧森漢建功，主場1比1逼和巴塞隆拿，但該仗埋門次數偏少；這支意甲衛冕球隊，近期作客除了忽然狂勝薩斯索羅外，其餘場次產量極低。對手巴塞上仗西甲千辛萬苦才憑超新星耶馬爾建功，主場小勝馬略卡，整條中場線柏迪、法蘭基迪莊、加維齊齊養傷，創造性與組織力均大受影響。兩隊鋒力不似預期，今場吼「入球」細好過！(球賽編號FB3152，3月13日04:00開賽)