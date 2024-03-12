今日有咩波｜主隊強勢 客軍當銳 阿仙奴波圖歐聯「大」匯演

今晚歐聯16強次回合焦點大戰，阿仙奴返主場再鬥波圖，兩隊首回合踢得保守，如今一球落後的阿仙奴來到次回合肯定狂攻，但防守上有弱點；對手波圖近況大勇，反擊亦厲害。今場入球不會少！(球賽編號FB3150，3月13日04:00開賽)

兵工廠首回合出訪波圖，全場無法取得任何中目標射門，一球敗走；但之後英超又3戰全勝轟入12球，包括上仗險勝賓福特，榮登「一哥」，難得受重用的門將蘭斯達爾雖犯錯，被對手半場前追和，可幸換邊後作出幾次神救，功過相抵。