今日有咩波｜二哥激鬥 基羅納無懼巴塞

西甲明晚深夜上演聯賽「二哥」之爭，由第3位基羅納迎戰第2位的巴塞隆拿；兩軍目前相距2分，基羅納今場贏波即可在排名上反超對手。「神奇球隊」基羅納今季表現予人驚喜，主場霸氣十足，近4場聯賽主場全勝；居西甲射手榜首席的杜碧克(Artem Dovbyk)腳風大順，今場無懼巴塞進襲，有力坐和望贏。(球賽編號FB5873，5月5日0:30開賽)

毋須分心歐洲賽，一直是基羅納今屆持續取得佳績的一大關鍵，該隊上仗2比0輕取拉斯彭馬斯，成功終止了聯賽客場5連敗走勢，對球員信心提升不少。主帥米高(Michel Sanchez)賽後說：「我們的目標是進軍歐聯，我想盡快落實，然後才去追趕其他目標。」