今日有咩波｜二哥激鬥 基羅納無懼巴塞

西甲明晚深夜上演聯賽「二哥」之爭，由第3位基羅納迎戰第2位的巴塞隆拿；兩軍目前相距2分，基羅納今場贏波即可在排名上反超對手。「神奇球隊」基羅納今季表現予人驚喜，主場霸氣十足，近4場聯賽主場全勝；居西甲射手榜首席的杜碧克(Artem Dovbyk)腳風大順，今場無懼巴塞進襲，有力坐和望贏。(球賽編號FB5873，5月5日0:30開賽)
毋須分心歐洲賽，一直是基羅納今屆持續取得佳績的一大關鍵，該隊上仗2比0輕取拉斯彭馬斯，成功終止了聯賽客場5連敗走勢，對球員信心提升不少。主帥米高(Michel Sanchez)賽後說：「我們的目標是進軍歐聯，我想盡快落實，然後才去追趕其他目標。」
基羅納2月後調整期
自從2月被「一哥」皇家馬德里大炒後，基羅納曾出現動盪期，之後聯賽敗仗不少，徹底退出爭標行列。不過，球隊自知無力與豪門抗衡，修訂目標保住前四，進軍下屆歐聯；更喜見近態回升，尤其是聯賽主場已4連勝，火力又猛；計今季聯賽主場16戰僅嘗一敗，當中唯一敗仗只是受挫「一哥」皇馬，考慮到今季首循環作客巴塞照贏4比2，明晚主場硬撼「地上最強」，相信有力起碼保住不敗。
人腳方面，基羅納中場重心泰漢哥夫(Viktor Tsyhankov)上仗聯賽傷愈，以後備登場，今場可以候命。最重要是季初加盟的烏克蘭射手杜碧克，連同上仗射入12碼，近4仗聯賽入5球；今季聯賽累積已入19球，暫是射手榜「一哥」，球隊入球有保證，爭勝倍添信心。
巴塞利雲重拾射門鞋
對手巴塞上月中在歐聯被巴黎聖日耳門淘汰後，於聯賽國家打吡又不敵皇家馬德里，直到上仗西甲才4比2贏華倫西亞，成功反彈；但防線在近2場聯賽共失5球，相當不穩，以往的防線重心朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)近態飄忽，成計時炸彈。老將射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)上仗連中三元，只是終止之前各項賽事6場入球荒，暫時在聯賽入16球，但球隊以此狀態造訪「黑馬」基羅納，不值熱捧。(相關連結：香港賽馬會網頁)