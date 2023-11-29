今日有咩波｜亞冠盃主場夠惡 甲府誓破墨城

以日皇盃冠軍身份，出戰今屆亞冠盃的日乙球隊甲府風林，今日黃昏在H組榜首大戰迎擊澳職球隊墨爾本城；主隊趁對手狀態低迷，加上地頭出戰的強勢，可望拿下勝利，向出線之路邁進。足智彩開出讓球平手盤，秤先主隊。(球賽編號FB8897，11月29日18:00開賽)
目前H組陷入三頭馬車局面，排榜首的甲府與墨城同為4戰7分，武里南聯則以6分排第3；而榜尾FC浙江只得3分，形勢仍相當緊湊。甲府之前在日乙煞科戰不敵山形山神，錯失升班附加賽資格後，近期可專心為亞冠盃備戰。陣內的外援老將包括尼日利亞名將彼得烏達卡(Peter Utaka)及巴西前鋒基斯坦奴(Cristiano)，難得有足夠休息回氣，今場齊任正選，可望有更理想發揮。值得留意是，甲府在分組賽兩場勝仗均在主場取得，級數雖低，但今場不會輸蝕。
墨爾本城新帥上任有待磨合
對手墨爾本城上仗聯賽作客威靈頓鳳凰飲恨0比1，射手占美麥卡倫(Jamie Maclaren)曾操刀12碼宴客，令球隊3分全失，新季澳職5戰僅嘗一勝。事實上，墨城上輪亞冠盃主場都要以0比1不敵武里南聯，本月初接掌球隊帥印的前澳洲國腳維迪馬(Aurelio Vidmar)跟球員仍在磨合階段；敗走新西蘭後，球隊匆匆轉戰日本東京作賽，今場不值支持。
另外，港超班霸傑志今晚在香港大球場的F組賽事，迎戰韓職勁旅全北汽車。傑志上輪亞冠盃作客逼和曼谷聯1比1，取得今屆小組第1分，雖然出線機會名存實亡，但今場仍會派強陣爭勝；而4戰6分的全北，今屆兩戰作客皆輸波，表現反覆，放手一搏的主隊，今場或有機可乘。(11月29日18:00開賽)