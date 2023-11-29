今日有咩波｜亞冠盃主場夠惡 甲府誓破墨城

以日皇盃冠軍身份，出戰今屆亞冠盃的日乙球隊甲府風林，今日黃昏在H組榜首大戰迎擊澳職球隊墨爾本城；主隊趁對手狀態低迷，加上地頭出戰的強勢，可望拿下勝利，向出線之路邁進。足智彩開出讓球平手盤，秤先主隊。(球賽編號FB8897，11月29日18:00開賽)

目前H組陷入三頭馬車局面，排榜首的甲府與墨城同為4戰7分，武里南聯則以6分排第3；而榜尾FC浙江只得3分，形勢仍相當緊湊。甲府之前在日乙煞科戰不敵山形山神，錯失升班附加賽資格後，近期可專心為亞冠盃備戰。陣內的外援老將包括尼日利亞名將彼得烏達卡(Peter Utaka)及巴西前鋒基斯坦奴(Cristiano)，難得有足夠休息回氣，今場齊任正選，可望有更理想發揮。值得留意是，甲府在分組賽兩場勝仗均在主場取得，級數雖低，但今場不會輸蝕。