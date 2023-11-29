熱門搜尋:
Lolly Talk 國泰買1送1 叱咤2023 TVB 社內相親 尹光 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
波經
2023-11-29 04:30:21
日報

今日有咩波｜亞冠盃主場夠惡 甲府誓破墨城

分享：
亞冠盃

今日有咩波｜亞冠盃主場夠惡 甲府誓破墨城

以日皇盃冠軍身份，出戰今屆亞冠盃的日乙球隊甲府風林，今日黃昏在H組榜首大戰迎擊澳職球隊墨爾本城；主隊趁對手狀態低迷，加上地頭出戰的強勢，可望拿下勝利，向出線之路邁進。足智彩開出讓球平手盤，秤先主隊。(球賽編號FB8897，11月29日18:00開賽)

目前H組陷入三頭馬車局面，排榜首的甲府與墨城同為4戰7分，武里南聯則以6分排第3；而榜尾FC浙江只得3分，形勢仍相當緊湊。甲府之前在日乙煞科戰不敵山形山神，錯失升班附加賽資格後，近期可專心為亞冠盃備戰。陣內的外援老將包括尼日利亞名將彼得烏達卡(Peter Utaka)及巴西前鋒基斯坦奴(Cristiano)，難得有足夠休息回氣，今場齊任正選，可望有更理想發揮。值得留意是，甲府在分組賽兩場勝仗均在主場取得，級數雖低，但今場不會輸蝕。

墨爾本城新帥上任有待磨合

對手墨爾本城上仗聯賽作客威靈頓鳳凰飲恨0比1，射手占美麥卡倫(Jamie Maclaren)曾操刀12碼宴客，令球隊3分全失，新季澳職5戰僅嘗一勝。事實上，墨城上輪亞冠盃主場都要以0比1不敵武里南聯，本月初接掌球隊帥印的前澳洲國腳維迪馬(Aurelio Vidmar)跟球員仍在磨合階段；敗走新西蘭後，球隊匆匆轉戰日本東京作賽，今場不值支持。

另外，港超班霸傑志今晚在香港大球場的F組賽事，迎戰韓職勁旅全北汽車。傑志上輪亞冠盃作客逼和曼谷聯1比1，取得今屆小組第1分，雖然出線機會名存實亡，但今場仍會派強陣爭勝；而4戰6分的全北，今屆兩戰作客皆輸波，表現反覆，放手一搏的主隊，今場或有機可乘。(11月29日18:00開賽)
 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受