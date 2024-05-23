今日有咩波｜亞冠盃決賽次回合上演 艾阿恩橫濱水手做「大」騷

歐聯決賽要待下周末才上演，本周末則搶先有亞冠盃決賽次回合開戰，由阿聯酋勁旅艾阿恩迎戰日職橫濱水手。首回合水手主場以2比1反勝，雖然帶着一球優勢在手；但這支由澳洲名宿基維爾(Harry Kewell)帶領的球隊，今場亦會貫徹主場搶攻的風格，碰上急於求勝的艾阿恩，相信不難合演入球騷。足智彩開出入球大細[3/3.5]，大盤仍值得捧場。(球賽編號FB6660，5月26日0:00開賽)

首回合，水手全場控制戰局，控球指數高達6成，射門次數亦以18比11佔優下；戰況卻是開賽初段被艾阿恩反擊得手領先，水手則要苦戰至下半場中後段才連下兩城反勝。水手的前鋒植中朝日該仗為球隊頭槌建功先扳平，計近兩仗亞冠盃攻入3球，腳風頗順，今場亦具威脅。該役下半場中段換入的前阿仙奴中場宮市亮，雖已年屆31，但仍具上佳活力與創造力，助水手將形勢扭轉，今場勢必回歸正選。

基維爾鬥基斯普

力爭亞冠盃首度登頂的橫濱水手，主帥基維爾賽前提醒隊員絕不能大意：「我現在當然開心，但我也明白形勢會隨時被扭轉，我們必須集中及努力，收緊一些位置。對手必會有他們的優勢時候，總之要奪標仍有長路要走。」水手踢法傾向控球在腳及主攻，預計今場客戰亦不會保守，與主隊決一死戰。