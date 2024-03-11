今日有咩波｜亞冠盃8強次回合 C朗啞火 艾納斯亞冠盃瀕出局

亞冠盃8強次回合，今夜由葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)帶領的沙特超「二哥」艾納斯，迎戰阿聯酋聯賽「二哥」艾阿恩。首回合，艾納斯作客輸0比1，今場除要面對射手泰列斯卡(Talisca)缺陣，更有後防重心拿樸達(Aymeric Laporte)停賽，加上「C朗」腳風欠順，焗攻反勝難度高，今場寧捧受讓的艾阿恩。(球賽編號FB3146，3月12日03:00開賽)

艾納斯近期狀態平平，除了在亞冠盃輸波，在國內聯賽近2場亦只得1分，包括上輪聯賽主場以1比3不敵中下游的艾拉德，各項賽事連續3場不勝。艾納斯在沙特超已被榜首希拉爾放甩，亞冠盃已成爭標重心，但壓力大增或影響發揮。艾納斯在首回合面對艾阿恩，全場多處於下風輸1球已「執到」。早前在國內聯賽停賽的C朗，已連續兩仗未有入波腳風欠順，加上次席射手泰列斯卡提早收咧，名將沙迪奧文尼(Sadio Mane)加盟以來表現未達預期，後防重心拿樸達首回合領紅被逐，今場停賽，球隊攻守能力皆削弱。