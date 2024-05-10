今日有咩波｜亞冠經驗強 艾阿恩無懼水手

亞冠盃明日黃昏將會上演決賽首回合，由日職勁旅橫濱水手先迎戰阿聯酋班霸艾阿恩。首度打入亞冠決賽的水手，論洲際大賽經驗始終輸蝕，近況亦平平，晉級過程更見艱苦；反觀2003年冠軍艾阿恩，對上兩圈先後淘汰沙特阿拉伯兩大班霸希拉爾及艾納斯，為球員築起強大信心後盾，主帥級數亦有分野，今場客軍有力坐和望贏。(球賽編號FB6228，5月11日18:00開賽)
雖說水手是上季日職冠軍，但過往在亞冠盃戰績卻平凡，之前5度參戰，從未突破16強；直到今屆才一舉打入決賽，帶來驚喜。不過，回看水手的晉級過程，16強面對泰國的曼谷聯要戰至加時才取勝，4強戰更是要靠互射12碼擊敗蔚山HD，今場硬撼西亞勁旅，地頭出擊亦難有優勢。
橫濱水手低迷 主帥基維爾頭痕
再者，水手近況也難令人放心，在日職連續4輪不勝。主帥基維爾對目前困局束手無策，陣內唯一表現穩定，就只有第3季効力水手的巴西射手安達臣盧比斯；此子在今屆亞冠盃已入6球，但面對艾阿恩的硬淨防線，卻不易逞強。
艾阿恩上圈面對沙特王者希拉爾，首回合勝4比2，打破了對方最長連勝的世界紀錄；即使在次回合作客僅負1比2，仍足以殺入決賽。再加上之前一圈淘汰擁有葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度壓陣的艾納斯，足證非凡實力。
今次已是艾阿恩歷來第4度打入亞冠盃決賽，而阿根廷名帥基斯普過往以主帥身分，曾帶領阿甲防衛者贏南球盃；相反水手的澳洲名將基維爾，早前只在英格蘭多支低組別球隊領軍，教頭級數有別。今場首回合對決，客軍有力至少保不敗而回。
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