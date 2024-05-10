今日有咩波｜亞冠經驗強 艾阿恩無懼水手

亞冠盃明日黃昏將會上演決賽首回合，由日職勁旅橫濱水手先迎戰阿聯酋班霸艾阿恩。首度打入亞冠決賽的水手，論洲際大賽經驗始終輸蝕，近況亦平平，晉級過程更見艱苦；反觀2003年冠軍艾阿恩，對上兩圈先後淘汰沙特阿拉伯兩大班霸希拉爾及艾納斯，為球員築起強大信心後盾，主帥級數亦有分野，今場客軍有力坐和望贏。(球賽編號FB6228，5月11日18:00開賽)

雖說水手是上季日職冠軍，但過往在亞冠盃戰績卻平凡，之前5度參戰，從未突破16強；直到今屆才一舉打入決賽，帶來驚喜。不過，回看水手的晉級過程，16強面對泰國的曼谷聯要戰至加時才取勝，4強戰更是要靠互射12碼擊敗蔚山HD，今場硬撼西亞勁旅，地頭出擊亦難有優勢。