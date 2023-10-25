今日有咩波｜亞冠關鍵戰 傑志主場挑機曼谷聯

港超冠軍傑志的亞冠盃之旅，今晚將迎來關鍵戰，於F組兩戰皆北的傑志，會於香港大球場挑戰兩戰全勝的泰國勁旅曼谷聯(開賽時間今晚20:00)。傑志今季新援表現未達預期，近期戰績滑落；今場背城借一，在前曼聯中場查理史葛有望復出鎮守中場下，全力爭取3分，完成不可能任務！

傑志今夏人腳變動不少，但同時補入前尼日利亞世盃國腳防中奧拿斯、前北馬其頓國腳丹卓斯基、巴西前鋒祖連奴及前奧地利國腳恩查等；加上本已在陣的外援包括明加索夫、查理史葛與金信煜等，對新季自然充滿期望。然而，球隊開季以來表現反覆，包括上月中在港超聯慘敗爭標勁敵理文腳下後；球隊隨後宣布主帥朱志光，調往專注傑志足球學院精英培訓工作，改由球隊的南韓名將金東進暫代主教練一職至今。

金東進領軍未見起色

金東進掌帥之後，傑志先在亞冠盃分組賽主場1比2不敵獅城水手，繼而在早前的菁英盃又以2比3受挫標準流浪，戰績未見起色；而球隊在亞冠盃分組賽已兩戰全敗，要爭出線今場自然不容有失，只是有指個別外援近日已未有出現在操練中，預計包括主力陳俊樂、查理史葛及費蘭度等仍會撐起大軍，力求主場爆冷。

曼谷聯方面，目前在泰超排名第3，在亞冠盃先後以2比1打敗獅城水手及以3比2力克全北汽車，近期在各項賽事已累積6連勝，氣勢勁爆；今場乘勇而臨，面對陣容不整的傑志，賽前當然仍被睇高一線。