今日有咩波｜亞洲盃決賽 得地利贏經驗 卡塔爾與冠軍有「約」

開戰接近一個月的亞洲盃決賽周，來到明晚上演決賽，由衛冕的東道主卡塔爾，迎戰首闖決賽的約旦。論整體質素及大賽經驗，主隊明顯佔優，配合箭頭阿菲夫(Akram Afif)正力爭神射手，戰意超強；在現場大量擁躉打氣下，應可在法定時間內贏波捧盃。(球賽編號FB1354，2月10日23:00開賽)

卡塔爾正力爭成為自日本在2004年之後的首支衛冕球隊，這支主辦國在分組賽位處A組3戰全勝贏得輕鬆，淘汰賽去到8強靠互射12碼氣走烏茲別克、準決賽則驚險反勝奪標熱門伊朗，雖然過程漸見艱辛，但說服力亦足。