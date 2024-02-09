今日有咩波｜亞洲盃決賽 得地利贏經驗 卡塔爾與冠軍有「約」

開戰接近一個月的亞洲盃決賽周，來到明晚上演決賽，由衛冕的東道主卡塔爾，迎戰首闖決賽的約旦。論整體質素及大賽經驗，主隊明顯佔優，配合箭頭阿菲夫(Akram Afif)正力爭神射手，戰意超強；在現場大量擁躉打氣下，應可在法定時間內贏波捧盃。(球賽編號FB1354，2月10日23:00開賽)
卡塔爾正力爭成為自日本在2004年之後的首支衛冕球隊，這支主辦國在分組賽位處A組3戰全勝贏得輕鬆，淘汰賽去到8強靠互射12碼氣走烏茲別克、準決賽則驚險反勝奪標熱門伊朗，雖然過程漸見艱辛，但說服力亦足。
今屆賽事已入5球的卡塔爾射手阿菲夫，目前在射手榜只落後伊拉克的艾曼侯辛1球，今場為國為己都會搏盡。他在踢走伊朗後說：「這場勝仗來得不易，我們要為大家及球迷們感到驕傲，但肯定陸續有來！」卡塔爾中場法菲累積黃牌夠數，今場停賽；但梅尼亞(Khalid Muneer)波監刑滿復出，正好能填補前者空缺，繼續排強陣出擊，勝望突出。
約旦在老將中堅艾阿查連與前鋒阿里奧雲，同時停賽期滿復出，今場陣容回復完整；但對於過去最多只曾打入8強的他們來說，來到決賽更要作客，恐怕輸經驗。雙箭頭艾達馬與艾尼馬治在今屆已各入3球，將是爭勝關鍵。