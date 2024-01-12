今日有咩波｜亞洲盃爆發 國足港隊輪流登場

第18屆亞洲盃將於今晚深夜揭開戰幔，東道主卡塔爾在揭幕戰A組迎擊黎巴嫩。至於同組的中國，則會於明晚與塔吉克交手，被視為爭逐出線的關鍵戰；國足在隊長吳曦因傷或會缺陣下，首戰不易言勝；「讓球主客和」[+1]，塔吉克客勝，似更值博。(球賽編號FB0227，1月13日22:30開賽)

A組以主辦國兼衛冕的卡塔爾被視為出線大熱，國足在世界排名較同組的塔吉克及黎巴嫩稍高，亦被看好可以晉級。不過，國足近期備戰表現始終令人失望，之前在阿聯酋集訓期間進行了4場友賽，表現反覆，期間以1比2不敵港足。