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波經
2024-01-12 04:30:55
日報

今日有咩波｜亞洲盃爆發 國足港隊輪流登場

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第18屆亞洲盃 第18屆亞洲盃 第18屆亞洲盃 第18屆亞洲盃

第18屆亞洲盃將於今晚深夜揭開戰幔，東道主卡塔爾在揭幕戰A組迎擊黎巴嫩。至於同組的中國，則會於明晚與塔吉克交手，被視為爭逐出線的關鍵戰；國足在隊長吳曦因傷或會缺陣下，首戰不易言勝；「讓球主客和」[+1]，塔吉克客勝，似更值博。(球賽編號FB0227，1月13日22:30開賽)

A組以主辦國兼衛冕的卡塔爾被視為出線大熱，國足在世界排名較同組的塔吉克及黎巴嫩稍高，亦被看好可以晉級。不過，國足近期備戰表現始終令人失望，之前在阿聯酋集訓期間進行了4場友賽，表現反覆，期間以1比2不敵港足。

國足主帥揚科維奇(Aleksandar Jankovic)，在去年2月開始由國家青年軍教頭升正當一隊主帥，但他始終欠缺領軍國際大賽的經驗，能力備受質疑；而隨着近期友賽表現不濟，揚科維奇更成為眾矢之的。大軍今次首場分組賽，鋒線有名將武磊領導，配上張玉寧與韋世豪等，尚算不俗；只是中場重心隊長吳曦近日因傷缺陣，能否以佳態在今場披甲亦是疑問。對手塔吉克世界排名106，遠遜76位的中國，陣內亦未見有能力孭飛的星級球員；主帥是來自克羅地亞的施加治(Petar Segrt)，但要注意是之前友賽曾以2比1打敗港足，各項賽事近5場不敗，守力不俗，今場有力炮製驚喜。

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港足周日硬撼阿聯酋

另一邊廂，C組的中國香港，在周日晚挑戰勁旅阿聯酋；後者世界排名64，相較排150位的港足高出很多，實力差距可見一斑。不過，港足在去年亞運曾神奇打入4強；球隊在主帥安達臣(Jorn Anderson)帶領下，高位逼搶踢法越見純熟進步，入籍兵如艾華頓及米高等，頗具實力，加上近期進步神速的前鋒潘沛軒及門將謝家榮等，統統都鬥志驚人。阿聯酋在最後一場熱身賽以0比1不敵阿曼，狀態未算突出；港足憑高昂戰意圖再創佳績，並非不可能的任務。(1月14日22:30開賽)

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