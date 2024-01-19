今日有咩波｜亞洲盃首戰輸波贏掌聲 全城集氣 撐港隊抗伊朗

相隔56年再戰亞洲盃決賽周的中國香港足球代表隊，雖然在C組分組賽首戰不敵阿聯酋，輸波卻贏盡口碑；今晚深夜，港隊將會硬撼強國伊朗，縱然近年兩軍每次相遇，港隊例冇運行，但挾強大的信心與決心，加上高效的逼搶踢法，仍會奮力爭取佳績！(1月20日01:30開賽) 伊朗世界排名暫列第21位，是今次亞洲盃列強中第二高排名隊伍，僅次於第17位的日本；而港隊賽前則排名第150位，足見兩軍實力差距。當然，排名只是數字，就以去年10月初亞運為例，當時以U23成員為骨幹的港隊代表，曾在8強戰爆出驚天大冷，以1比0打敗了伊朗U23大軍，奇跡晉級，最終更贏得殿軍，贏盡口碑。

港隊去年慘吞4蛋 當然，今次在卡塔爾比賽，面對擁有如波圖名將泰尼米(Mehdi Taremi)及飛燕諾中場查漢巴克殊(Alireza Jahanbakhsh)等世界級球星壓陣的伊朗隊，在首場分組賽便以4比1大炒巴勒斯坦，港隊今次要重演佳績是一次不可能的任務。事實上，兩軍在去年11月中旬的世盃外碰頭，港隊作客力拚下仍以0比4大敗，足證兩軍的確有頗大距離。