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波經
2024-01-19 04:28:57
日報

今日有咩波｜亞洲盃首戰輸波贏掌聲 全城集氣 撐港隊抗伊朗

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亞洲盃 中國香港足球代表隊 港足

相隔56年再戰亞洲盃決賽周的中國香港足球代表隊，雖然在C組分組賽首戰不敵阿聯酋，輸波卻贏盡口碑；今晚深夜，港隊將會硬撼強國伊朗，縱然近年兩軍每次相遇，港隊例冇運行，但挾強大的信心與決心，加上高效的逼搶踢法，仍會奮力爭取佳績！(1月20日01:30開賽)

伊朗世界排名暫列第21位，是今次亞洲盃列強中第二高排名隊伍，僅次於第17位的日本；而港隊賽前則排名第150位，足見兩軍實力差距。當然，排名只是數字，就以去年10月初亞運為例，當時以U23成員為骨幹的港隊代表，曾在8強戰爆出驚天大冷，以1比0打敗了伊朗U23大軍，奇跡晉級，最終更贏得殿軍，贏盡口碑。

伊朗足球隊

港隊與世界排名第21位的伊朗，實力上有頗大差距。(路透社)

港隊去年慘吞4蛋

當然，今次在卡塔爾比賽，面對擁有如波圖名將泰尼米(Mehdi Taremi)及飛燕諾中場查漢巴克殊(Alireza Jahanbakhsh)等世界級球星壓陣的伊朗隊，在首場分組賽便以4比1大炒巴勒斯坦，港隊今次要重演佳績是一次不可能的任務。事實上，兩軍在去年11月中旬的世盃外碰頭，港隊作客力拚下仍以0比4大敗，足證兩軍的確有頗大距離。

中國香港足球代表隊 港足

體力明顯有改善

港隊上場分組賽面對阿聯酋輸1比3，全場控球比率低，但逼搶踢法配合快速反擊，在射門數據及全場形勢絕不輸蝕；即使過往為人詬病的臨門一腳處理問題，上仗也有陳肇鈞接應艾華頓傳中，快速搶點射入，攻入亞洲盃史上第1,000球一度追平。至於同場多次遇上VAR而失掉兩記12碼，球員在吸取教訓後，相信今次都會高度留意。此外，更值得讚許是球員經過早前集訓，體力明顯大有改善；縱是戰至末段亦未有出現體力不繼的情況，增加了今場抗衡伊朗的信心。

人腳方面，翼鋒祖連奴(Juninho)據報仍在養傷，預計要在最後一戰分組賽對巴勒斯坦才復出；前線續排3箭頭陣式，由安永佳、陳肇鈞與潘沛軒攻堅，雙防中的胡晉銘與陳俊樂上仗發揮高效，門將葉鴻輝亦有高水平演出。還有好消息是中堅謝家強已經傷愈復操，今場可以候命。

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