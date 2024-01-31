今日有咩波｜亞洲盃 日本強攻巴林做「大」騷

亞洲盃16強壓軸兩場賽事，今夜先演奪標熱門日本對巴林。「藍武士」分組賽僅以小組次名出線，令人大跌眼鏡，防守不穩問題始終未能解決，惟有以攻代守；今場對戰火力不俗的巴林，勢演入球騷。足智彩入球中位數[2.5]球，博「大」更穩。(球賽編號FB0896，1月31日19:30開賽)
自前年卡塔爾世盃，以至去年多場國際賽都表現優異的日本，來到亞洲盃表現暫未見王者之風；首戰贏越南4比2飽食驚風散、次戰面對伊拉克更輸1比2，直到最後一輪遇上弱旅印尼才贏3比1，取得次名出線。日本防守對手長傳攻勢處理平平，由富安健洋領導的防線未算穩健；門將鈴木彩艷表現更備受質疑，難令人放心。
日本攻擊選擇多 三笘薰料未復出
可幸「藍武士」前線發揮尚算不俗，上仗擔正的上田綺世把握力強，南野拓實、久保建英與當安律等已有上佳默契；唯一是白禮頓翼鋒三笘薰仍未傷愈，主帥森保一日前受訪提過，會待此子完全康復才派上陣搏殺。
世界排名86位的巴林，在小組3戰2勝1負，首戰硬撼南韓輸1比3，也能取得入球；之後便接連以1比0擊敗馬來西亞與約旦，3場都有士哥，面對強手亦不會退縮。主帥邊斯(Juan Pizzi)強調球隊現時士氣一流，無懼日本，今場相信不會死守，戰情未必一面倒。
尾場伊朗對敘利亞。伊朗小組3戰全勝，但表現未有太霸氣；敘利亞小組3戰勝和負各1，面對勁旅澳洲僅輸0比1，守力不俗，今場預計伊朗小勝居多，博[2.5]球「細」更穩。(球賽編號FB0768，2月1日0:00開賽)