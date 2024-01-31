今日有咩波｜亞洲盃 日本強攻巴林做「大」騷

亞洲盃16強壓軸兩場賽事，今夜先演奪標熱門日本對巴林。「藍武士」分組賽僅以小組次名出線，令人大跌眼鏡，防守不穩問題始終未能解決，惟有以攻代守；今場對戰火力不俗的巴林，勢演入球騷。足智彩入球中位數[2.5]球，博「大」更穩。(球賽編號FB0896，1月31日19:30開賽)

自前年卡塔爾世盃，以至去年多場國際賽都表現優異的日本，來到亞洲盃表現暫未見王者之風；首戰贏越南4比2飽食驚風散、次戰面對伊拉克更輸1比2，直到最後一輪遇上弱旅印尼才贏3比1，取得次名出線。日本防守對手長傳攻勢處理平平，由富安健洋領導的防線未算穩健；門將鈴木彩艷表現更備受質疑，難令人放心。