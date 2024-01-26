熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
波經
2024-01-26 04:32:12
日報

今日有咩波｜亞洲盃16強殺埋身 阿聯酋穩勝「初哥」塔吉克

分享：
阿聯酋足球隊 阿聯酋足球隊 阿聯酋足球隊 阿聯酋足球隊

亞洲盃周日晚起展開16強淘汰賽，其中上屆殿軍阿聯酋碰上「亞洲盃初哥」塔吉克，料前者可憑豐富大賽經驗及較佳實力，贏波過關。足智彩開出「讓球」阿聯酋讓[0.5/1]球，主勝可取。(球賽編號FB0767，1月29日0:00開賽)

由葡萄牙名帥保羅賓圖(Paulo Bento)帶領的阿聯酋，在分組賽C組，與中國香港、伊朗及巴勒斯坦同組，結果小組3戰勝和負各1，表現尚可，順利以次名出線；其中首戰鬥港足憑兩記12碼贏3比1，算是合理賽果、次戰超過半場少踢一人下，與巴勒斯坦賽和1比1，亦有交待；到最後一輪力戰下以1比2不敵「亞洲二哥」伊朗，技不如人，不足為辱。

阿聯酋前線產量穩定

值得留意是這支世界排名64位的阿聯酋，小組3戰都能取得入球，前鋒艾加斯沙尼(Yahya Al Ghassani)與阿迪爾(Sultan Adil)各入2球，狀態出色，會是今場爭勝重心人物。此外，在對巴勒斯坦一戰領紅牌被逐的後防重心艾哈馬迪(Khalifa Al Hammadi)，波監期滿，今場將可復出，勢令防線無後顧之憂。

對手塔吉克世界排名106位，今次是首度打入亞洲盃決賽周，正如該隊的克羅地亞籍教頭施加治(Petar Segrt)所說，能夠出線已是願望達成，往後都只會額外獎賞：「能夠在這留得更久就是最好。我們的首個願望，成功打入決賽周；然後第二個願望是成功出線，現在我們有了新的願望，這就是足球，每人都會有願望。」

Ad Block
塔吉克足球隊 塔吉克足球隊

塔吉克出線有運

塔吉克在分組賽與中國、東道主卡塔爾及黎巴嫩同處A組，先與中國互交白卷、次輪以0比1不敵卡塔爾；尾輪面對黎巴嫩先失一球，卻要多得對手在下半場初段有一人被逐，最終戲劇性在尾段連入兩球反勝，取得出線資格，相當有運。

塔軍整體實力普通，陣內會以在保加利亞聯賽搵食的隊長烏馬巴耶夫(Parvizdzhon Umarbayev)最具名氣與實力，但面對近兩屆亞洲盃分別取得一季一殿的阿聯酋，實力明顯處下風。兩軍近兩次在友賽交手，阿聯酋錄得1勝1和，今場有望在法定時間解決對手。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受