今日有咩波｜亞洲盃16強殺埋身 阿聯酋穩勝「初哥」塔吉克

亞洲盃周日晚起展開16強淘汰賽，其中上屆殿軍阿聯酋碰上「亞洲盃初哥」塔吉克，料前者可憑豐富大賽經驗及較佳實力，贏波過關。足智彩開出「讓球」阿聯酋讓[0.5/1]球，主勝可取。(球賽編號FB0767，1月29日0:00開賽)
由葡萄牙名帥保羅賓圖(Paulo Bento)帶領的阿聯酋，在分組賽C組，與中國香港、伊朗及巴勒斯坦同組，結果小組3戰勝和負各1，表現尚可，順利以次名出線；其中首戰鬥港足憑兩記12碼贏3比1，算是合理賽果、次戰超過半場少踢一人下，與巴勒斯坦賽和1比1，亦有交待；到最後一輪力戰下以1比2不敵「亞洲二哥」伊朗，技不如人，不足為辱。
阿聯酋前線產量穩定
值得留意是這支世界排名64位的阿聯酋，小組3戰都能取得入球，前鋒艾加斯沙尼(Yahya Al Ghassani)與阿迪爾(Sultan Adil)各入2球，狀態出色，會是今場爭勝重心人物。此外，在對巴勒斯坦一戰領紅牌被逐的後防重心艾哈馬迪(Khalifa Al Hammadi)，波監期滿，今場將可復出，勢令防線無後顧之憂。
對手塔吉克世界排名106位，今次是首度打入亞洲盃決賽周，正如該隊的克羅地亞籍教頭施加治(Petar Segrt)所說，能夠出線已是願望達成，往後都只會額外獎賞：「能夠在這留得更久就是最好。我們的首個願望，成功打入決賽周；然後第二個願望是成功出線，現在我們有了新的願望，這就是足球，每人都會有願望。」
塔吉克出線有運
塔吉克在分組賽與中國、東道主卡塔爾及黎巴嫩同處A組，先與中國互交白卷、次輪以0比1不敵卡塔爾；尾輪面對黎巴嫩先失一球，卻要多得對手在下半場初段有一人被逐，最終戲劇性在尾段連入兩球反勝，取得出線資格，相當有運。
塔軍整體實力普通，陣內會以在保加利亞聯賽搵食的隊長烏馬巴耶夫(Parvizdzhon Umarbayev)最具名氣與實力，但面對近兩屆亞洲盃分別取得一季一殿的阿聯酋，實力明顯處下風。兩軍近兩次在友賽交手，阿聯酋錄得1勝1和，今場有望在法定時間解決對手。