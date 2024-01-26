今日有咩波｜亞洲盃16強殺埋身 阿聯酋穩勝「初哥」塔吉克

由葡萄牙名帥保羅賓圖(Paulo Bento)帶領的阿聯酋，在分組賽C組，與中國香港、伊朗及巴勒斯坦同組，結果小組3戰勝和負各1，表現尚可，順利以次名出線；其中首戰鬥港足憑兩記12碼贏3比1，算是合理賽果、次戰超過半場少踢一人下，與巴勒斯坦賽和1比1，亦有交待；到最後一輪力戰下以1比2不敵「亞洲二哥」伊朗，技不如人，不足為辱。

阿聯酋前線產量穩定

值得留意是這支世界排名64位的阿聯酋，小組3戰都能取得入球，前鋒艾加斯沙尼(Yahya Al Ghassani)與阿迪爾(Sultan Adil)各入2球，狀態出色，會是今場爭勝重心人物。此外，在對巴勒斯坦一戰領紅牌被逐的後防重心艾哈馬迪(Khalifa Al Hammadi)，波監期滿，今場將可復出，勢令防線無後顧之憂。

對手塔吉克世界排名106位，今次是首度打入亞洲盃決賽周，正如該隊的克羅地亞籍教頭施加治(Petar Segrt)所說，能夠出線已是願望達成，往後都只會額外獎賞：「能夠在這留得更久就是最好。我們的首個願望，成功打入決賽周；然後第二個願望是成功出線，現在我們有了新的願望，這就是足球，每人都會有願望。」