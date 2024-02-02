今日有咩波｜亞洲盃8強捉對廝殺 南韓不穩 澳洲有計

亞洲盃今晚起展開8強階段賽事，並率先上演兩場，焦點肯定是2015年冠軍澳洲，大戰力爭相隔64年再登王座的南韓。「太極虎」上圈與沙特阿拉伯激戰至互射12碼階段才能晉級，表現未達預期，體力消耗巨大；今夜要在法定時間內打敗「袋鼠兵團」絕不容易，寧捧足智彩「讓球」，受讓[0/+0.5]的澳洲下盤。 (球賽編號FB1052，2月2日23:30開賽)

南韓牌面犀利，既有英超神射手級別的孫興民，又有「南韓美斯」之稱的李康仁，以至効力拜仁慕尼黑的鐵衛金玟哉等；只是大軍在德國名帥奇連士文(Jurgen Klinsmann)帶領下，由分組賽到淘汰賽階段，表現未如人意。其中上仗16強要戰至補時，才逼和沙特阿拉伯1比1，再靠互射12碼才取勝晉級；太極虎今屆4戰共失7球，防守漏洞處處，縱有門將趙賢祐力挽狂瀾，捧場確實難讓人放心。