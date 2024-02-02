今日有咩波｜亞洲盃8強捉對廝殺 南韓不穩 澳洲有計

亞洲盃今晚起展開8強階段賽事，並率先上演兩場，焦點肯定是2015年冠軍澳洲，大戰力爭相隔64年再登王座的南韓。「太極虎」上圈與沙特阿拉伯激戰至互射12碼階段才能晉級，表現未達預期，體力消耗巨大；今夜要在法定時間內打敗「袋鼠兵團」絕不容易，寧捧足智彩「讓球」，受讓[0/+0.5]的澳洲下盤。 (球賽編號FB1052，2月2日23:30開賽)
南韓牌面犀利，既有英超神射手級別的孫興民，又有「南韓美斯」之稱的李康仁，以至効力拜仁慕尼黑的鐵衛金玟哉等；只是大軍在德國名帥奇連士文(Jurgen Klinsmann)帶領下，由分組賽到淘汰賽階段，表現未如人意。其中上仗16強要戰至補時，才逼和沙特阿拉伯1比1，再靠互射12碼才取勝晉級；太極虎今屆4戰共失7球，防守漏洞處處，縱有門將趙賢祐力挽狂瀾，捧場確實難讓人放心。
澳洲分組賽未上力
相反，澳洲由分組賽開始便「入局」，小組連勝穩奪出線權後，才與烏茲別克打和1比1；而在16強戰則以4球大炒印尼。大軍在主帥格拉咸阿諾特(Graham Arnold)帶領下，運作暢順完美，即使陣內缺乏世界級球星，只靠如喜伯年前鋒馬田保爾(Martin Boyle)與聖保利中場積臣艾雲(Jackson Irvine)支撐，戰力在亞洲盃上分屬頂級，今場面對疲兵南韓，未可看輕。
同晚早場尚有塔吉克對約旦，塔吉克上圈靠互射12碼淘汰阿聯酋，而約旦則在16強戰靠補時連入兩球，戲劇性反勝伊拉克3比2晉級；兩軍現時同樣士氣一流，今場有望合演入球騷。(球賽編號FB1042，2月2日19:30開賽)
卡塔爾主場之利佔上風？
至於明晚尾場的卡塔爾對烏茲別克，東道主兼衛冕之師卡塔爾有地利之助，面對上仗苦戰淘汰泰國的烏軍，主勝要捧。(球賽編號FB1053，2月3日23:30開賽)明晚頭場好戲碼，日本對伊朗。伊朗剛戰16強有前鋒泰尼米(Mehdi Taremi)被逐，加時戰少踢一人，隊員體力消耗大；面對上仗輕鬆踢走巴林的日本，根本無力招架，今場必捧日本Ｗ。(球賽編號FB1080，2月3日19:30開賽)