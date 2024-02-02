熱門搜尋:
機管局債券 美斯訪香港 盛勁為 23條立法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
波經
2024-02-02 04:30:15
日報

今日有咩波｜亞洲盃8強捉對廝殺 南韓不穩 澳洲有計

分享：
亞洲盃8強 亞洲盃8強 亞洲盃8強 亞洲盃8強 亞洲盃8強

亞洲盃今晚起展開8強階段賽事，並率先上演兩場，焦點肯定是2015年冠軍澳洲，大戰力爭相隔64年再登王座的南韓。「太極虎」上圈與沙特阿拉伯激戰至互射12碼階段才能晉級，表現未達預期，體力消耗巨大；今夜要在法定時間內打敗「袋鼠兵團」絕不容易，寧捧足智彩「讓球」，受讓[0/+0.5]的澳洲下盤。 (球賽編號FB1052，2月2日23:30開賽)

南韓牌面犀利，既有英超神射手級別的孫興民，又有「南韓美斯」之稱的李康仁，以至効力拜仁慕尼黑的鐵衛金玟哉等；只是大軍在德國名帥奇連士文(Jurgen Klinsmann)帶領下，由分組賽到淘汰賽階段，表現未如人意。其中上仗16強要戰至補時，才逼和沙特阿拉伯1比1，再靠互射12碼才取勝晉級；太極虎今屆4戰共失7球，防守漏洞處處，縱有門將趙賢祐力挽狂瀾，捧場確實難讓人放心。

澳洲分組賽未上力

相反，澳洲由分組賽開始便「入局」，小組連勝穩奪出線權後，才與烏茲別克打和1比1；而在16強戰則以4球大炒印尼。大軍在主帥格拉咸阿諾特(Graham Arnold)帶領下，運作暢順完美，即使陣內缺乏世界級球星，只靠如喜伯年前鋒馬田保爾(Martin Boyle)與聖保利中場積臣艾雲(Jackson Irvine)支撐，戰力在亞洲盃上分屬頂級，今場面對疲兵南韓，未可看輕。

同晚早場尚有塔吉克對約旦，塔吉克上圈靠互射12碼淘汰阿聯酋，而約旦則在16強戰靠補時連入兩球，戲劇性反勝伊拉克3比2晉級；兩軍現時同樣士氣一流，今場有望合演入球騷。(球賽編號FB1042，2月2日19:30開賽)

Ad Block

卡塔爾主場之利佔上風？

至於明晚尾場的卡塔爾對烏茲別克，東道主兼衛冕之師卡塔爾有地利之助，面對上仗苦戰淘汰泰國的烏軍，主勝要捧。(球賽編號FB1053，2月3日23:30開賽)明晚頭場好戲碼，日本對伊朗。伊朗剛戰16強有前鋒泰尼米(Mehdi Taremi)被逐，加時戰少踢一人，隊員體力消耗大；面對上仗輕鬆踢走巴林的日本，根本無力招架，今場必捧日本Ｗ。(球賽編號FB1080，2月3日19:30開賽)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受