今日有咩波｜伊蒂哈德主場「蘭」尋敗理

世界冠軍球會盃香港時間周二深夜揭開序幕，打頭陣是東道主伊蒂哈德，迎戰大洋洲冠軍代表奧克蘭。伊蒂哈德星光熠熠，今場僅遇上新西蘭代表奧克蘭，料可輕鬆過關，主勝必捧！ (球賽編號FB9571，12月13日02:00開賽)

上屆沙特阿拉伯聯賽冠軍伊蒂哈德，今屆世冠盃以東道主身份出戰。會方今夏大肆擴軍，引入賓施馬、尼高路簡迪、法賓奴及路爾斯菲臘比4名長期在歐洲主要聯賽搵食的球星加盟，星味十足，實力猛進。

賓施馬簡迪或缺陣

縱然該隊的前狼隊領隊紐奴，有傳與賓施馬鬧不和，早前被會方辭退，改由前河床主帥加拿度領軍，幸好球隊目前在國內聯賽仍緊咬前列位置，戰績依然硬淨。撇除球星掛帥，伊蒂哈德隊內尚有3名實而不華的外援，分別是上屆首席射手摩洛哥前鋒咸達拉，以及一對森巴兵好波之人哥朗拿度，以及快馬羅馬連奴。上述3人除了在國內聯賽有穩定演出，在亞冠盃亦連場擔大旗，出得大場面；今場賓施馬、尼高路簡迪因傷關係，未必能夠趕及復出。