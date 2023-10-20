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波經
2023-10-20 04:31:18
日報

今日有咩波｜作客遇新帥西維爾 皇馬大勇勢難擋

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皇家馬德里 皇家馬德里 皇家馬德里

今輪西甲重頭戲，將是香港時間周六深夜上演的皇家馬德里，作客「盃賽之王」西維爾。主隊在國際賽期前突然易帥，辭退了文迪利巴(Jose Mendilibar)，改由烏拉圭教頭迪亞高阿朗素(Diego Alonso)接掌帥印；可是大軍在休戰期難以集合好好操練，將帥磨合需時，面對來勢洶洶的「銀河艦隊」恐怕無力招架，今場客勝必捧(球賽編號FB7244，10月22日0:30開賽)。

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近年在歐洲賽屢創佳績的西維爾，回到聯賽表現往往不似預期，今季西甲開咧8場，只得2勝2和4負排下游；即使文迪利巴上季神奇帶隊拿下歐霸，在國際賽期前仍被辭退。球隊隨後宣布聘用前烏拉圭國家隊教頭、48歲的迪亞高阿朗素接手；此子在教練生涯最成功是帶領帕丘卡贏得2016年墨超次階段聯賽冠軍，以及率領蒙特雷在2019年贏得中北美洲聯賽冠軍盃，去年則領導烏拉圭出戰世盃分組賽出局後便離職，履歷表未算亮麗，要帶領「歐霸之王」西維爾馬上走出低谷不易。

西維爾

西維爾開季不滯，易帥後未知成效如何。

西維爾近4場對皇馬全負

由於早前適值國際賽期，迪高阿朗素亦難有「夫添」練習，唯一慶幸是西維爾陣內兩名傷兵，包括中場拉美拿(Erik Lamela)及前鋒馬里安奴戴亞斯(Mariano Diaz)已傷愈，今場可排強陣出戰；但以該隊整體實力，加上近4次交手全負，要偷雞搶分恐怕不易。

皇馬方面，連同上輪聯賽以4比0大破奧沙辛拿，開季9戰8勝1負排榜首，防線僅失6球都是西甲最佳，並攻入20球，表現優異。陣容上，多次串演左閘的卡馬雲加(Eduardo Camavinga)，在費蘭特文迪(Ferland Mendy)徹底傷癒後，可回歸中場之位；配合新加盟已極速融入、以8球成球隊首席射手的英格蘭新星祖迪比寧咸(Jude Bellingham)，中場線攻守能力超強，活力亦足。

皇馬 比寧咸

皇馬的比寧咸近況大勇。

比寧咸成皇馬核心

前線方面，巴西雙星洛迪高高斯(Rodrygo)與雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，在國際賽期表現平平，回歸聯賽都會力爭一口氣；而老將射手祖斯奴(Joselu)今夏從愛斯賓奴加盟後，表現更是驚喜，至今西甲已入5球，客軍瓣瓣佔優，今場勝券在握。

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