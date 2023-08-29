今日有咩波｜俄盃演莫斯科打吡「大」騷

俄盃分組賽D組今夜上演莫斯科打吡，由莫斯科斯巴達主場迎戰莫斯科戴拿模。雖然主隊近況下滑，但地頭有一定戰力；而對手莫斯科戴拿模近戰火力更猛，作客進取，為搶小組榜首戰意十足，今場可開入球騷 (球賽編號FB4949，8月30日00:30開賽)。

莫斯科斯巴達外援名氣大

俄超近年被辛尼特壟斷，錄得5連霸，至於俄盃則是群雄混戰，近5屆由不同球隊取得；至於今夜兩支對戰的莫斯科球隊，在前屆決賽交手，當時莫斯科斯巴達贏2比1封王。

俄盃分組賽16隊分4組角逐，每組首兩名出線8強，莫斯科斯巴達目前2戰全勝6分居首；而莫斯科戴拿模1勝1和，由於和波要互射12碼分勝負，勝方得2分，戴拿模在該仗射輸12碼，暫以4分排小組第2。nc1ac3zk

兩軍季初在俄超成績接近，位列中上游，斯巴達陣中擁有著名外援域陀摩西斯(Victor Moses)及昆斯普美斯(Quincy Promes)，但上仗分組賽5比4險勝FC下諾夫哥羅德時，中前場盡用較新嫩「土炮」，效果理想，今場排陣大致相若。至於戴拿模上次分組賽贏卡斯洛達4比3，亦收起部分外援，分組賽已開齋的古錫夫(Vyacheslav Grulev)及加迪斯夫(Yaroslav Gladyshev)，將會領銜攻堅。