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波經
2023-10-20 04:31:16
日報

今日有咩波｜倫敦打吡之王出擊 阿仙奴劏「車」格

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車路士

車路士今季仍未找到最佳陣容。

阿仙奴

阿仙奴擊敗曼城後，對車路士一戰信心十足。

打吡之王早已易主！昔日倫敦霸主車路士，近年在新班子領導下，處於重組階段，霸氣不再；香港時間明晚深夜迎戰近年「倫敦之王」阿仙奴，恐怕不易抵擋勇「兵」的爭霸決心。足智彩開出讓球盤，阿仙奴作客讓[0/0.5]球，照博上盤 (球賽編號FB6973，10月22日0:30開賽)。

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倫敦球會久未在聯賽封王，對上一支是16/17年的車路士，該會近年亦曾兩度躋身三甲；但自美國班主保希利(Todd Boehly)去屆入主，推倒重來，球會面目全非，最弊是持續受傷兵困擾，就算不斷加入新星，今夏接掌帥印的普捷天奴(Mauricio Pochettino)，排陣仍非常頭痛，自然難有穩定可言。

車路士 車路士 車路士 車路士

車路士近仗有起色

車路士在國際賽前終見起色，聯賽連勝般尼及富咸，以8戰11分升至中游，但所遇對手實力不強，未算證明太多。翼衛隊長列斯占士(Recce James)已復操，但難趕及今場上陣、上仗英超掛帥的布查(Armando Broja)又入傷兵營；而法國新星守將馬路古斯圖(Malo Gusto)繼續停賽，右閘再用攻強於守的古古列拿(Marc Cucurella)，要面對客軍巴西快翼加比爾馬天尼利(Garbriel Martinelli)，勢成缺口。車路士另一大隱憂是兩大南美中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)及摩西斯卡斯度(Moises Caicedo)，征戰世盃南美外後，歸隊報到時間尚短，即要出戰倫敦打吡，二人臨場發揮或是勝負關鍵之一。

阿仙奴 阿仙奴

阿仙奴沙卡上陣成疑

阿仙奴上屆英超奪亞軍，加上近15次倫敦打吡11勝4和，打吡之王早已正名。「兵工廠」國際賽前全靠傷愈後備入替的馬天尼利，射門省中對手守將入網，1比0打敗衛冕曼城；本輪前跟北倫敦宿敵熱刺同得20分，並列榜首，今屆累計已打敗曼市雙雄及和熱刺，遇傳統Big Six，表現出色。

陣容上，客軍英格蘭新星布卡約沙卡(Bukayo Saka)早前受傷，今場上陣仍成疑；但大軍目前板櫈深度是近屆最強，小「兵」士氣昂揚，每戰爭勝決心十足，加上對上3次聯賽交手全勝車路士，今場客軍可看高一線。

英超
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