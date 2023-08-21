今日有咩波｜倫敦打吡之王出擊 阿仙奴誓搗水晶宮

打吡之王，誓破「水」軍！上屆貴為倫敦打吡之王的阿仙奴，香港時間今晚深夜在英超本輪尾場作客水晶宮，勢以強鋒撲擊對手，爭取開季連捷。足智彩開出讓球阿仙奴作客讓0.5/1球，照博上盤(球賽編號FB4430，8月22日03:00開賽)。

今夜是兵工廠本屆首度出戰「倫敦打吡」，碰巧對手又是上屆揭幕戰對手水晶宮；上屆該仗靠巴西快翼加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)先開紀錄，最終以2比0贏波而回，總計去屆英超12戰鬥同屬倫敦的球隊，錄得10勝2和的驕人成績，當中10戰起碼入2球，打吡之王正名。雖然箭頭加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)仍在養傷，但頂上的尼基迪亞(Eddie Nketiah)上仗已「開齋」，配合兩大當紮快翼馬天尼利及布卡約沙卡(Bukayo Saka)，看來水晶宮防線難以抵擋。

新星米高奧利斯驚喜留隊 水晶宮今屆仍由老帥鶴臣(Roy Hodgson)領軍，擅長突擊的鋒將韋費特沙夏(Wilfred Zaha)已轉戰土超；首輪靠箭頭奧辛尼艾度亞迪(Odsonne Edouard)一箭定江山，1比0揚威質素有限的升班馬錫菲聯主場，取得好開始，但未算證明太多。 水晶宮對阿仙奴賠率