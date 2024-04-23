今日有咩波｜倫敦打吡決心成關鍵 阿仙奴主場劏「車」

周二英超補賽爆發大戰，阿仙奴與車路士合演倫敦打吡。「兵工廠」阿仙奴剛戰輕取狼隊，重登榜首，球員團結依然，未受歐聯出局影響；今仗遇上球員各自為戰、演出飄忽成性的車路士，可撐眾志成城的阿仙奴主勝！(球賽編號FB5303，4月24日03:00開賽) 剛過去的周末，英超3頭馬車都有好表現，阿仙奴與利物浦雙雙贏波，曼城亦在足總盃險勝車路士殺入決賽。目前，阿仙奴僅以得失球差較佳力壓利物浦，但緊隨兩隊之後的曼城，只是1分落後兼且有多1場在手，上述3支爭霸球隊，鬥入直路1分都不能少。

阿仙奴止跌回升 其中兵工廠上輪出訪狼隊，憑翼鋒李安度杜沙特完半場前先開紀錄，以及隊長馬田奧迪加特補時「埋齋」，作客贏2比0；接連在英超不敵維拉及歐聯的拜仁後，總算止跌，一眾主將耗力不多，近期奪回正選的加比爾捷西斯上仗交出助攻。上屆，阿仙奴曾在酋長球場，憑馬田奧迪加特梅開二度，加上加比爾捷西斯建功，主場3比1勇挫車路士；再挾近6場聯賽主場5勝1負佳績，加上鬥心又足，可看高一線。