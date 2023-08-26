今日有咩波｜倫敦雙雄齊南下作客 熱刺拔「茅」 韋斯咸難打

上仗主場贏得出色的「倫敦雙雄」熱刺及韋斯咸，香港時間本周六在英超分途南下作客出擊，其中熱刺在早場鬥開季不勝的般尼茅夫，有望乘勝追擊(球賽編號FB4733，8月26日19:30開賽)。韋斯咸作客季初狂勇的白禮頓，卻不易抵擋(球賽編號FB4731，8月27日00:30開賽)。
熱刺上仗踢出新帥普斯迪古路(Ange Postecoglou)今夏接手後的佳作，憑兩位防中出色表現，包括柏比沙亞(Pepe Sarr)先開紀錄，以及比素馬(Yves Bissouma)全力在中場掃蕩，結果以2比0擊退曼聯，開季錄得1勝1和。踢足全場的新隊長孫興民，賽後大讚全隊踢足近100分鐘好波；球隊上屆聯賽作客曾3比2揚威般尼茅夫主場，今場沿用勝利陣容出擊，有力再嘗甜頭。
般尼茅夫對熱刺數據及分析
對手般尼茅夫今屆同樣由新帥伊拉奧拿(Andoni Iraola)接手，但球隊新陣未上力；上仗作客以眾凌寡，仍以1比3不敵利物浦，開季聯賽2戰1和1負。中場主將菲臘標寧(Philip Billing)剛續約4年，以及新近從列斯聯簽入美國新星泰拿阿當斯(Tyler Adams)，惟望可以「沖喜」，今場負隅頑抗。
般尼茅夫對熱刺賠率
白禮頓主力離隊毋損戰力
至於英超本周六晚場，由開季火力強大的白禮頓，迎戰韋斯咸。「槌仔幫」韋斯咸上仗在倫敦打吡以3比1氣走車路士，過程峰迴路轉，亦付出代價；摩洛哥中堅阿古特(Nayef Aguerd)該仗「2黃1紅」被逐，今場要由35歲老將奧邦拿(Angelo Ogbonna)或剛從史特加簽得的希臘球員馬夫洛柏路斯(Konstantinos Mavropanos)頂上中堅位置，面對白禮頓「狂鋒」進襲，危機重重。
白禮頓對韋斯咸數據及分析
「海鷗」白禮頓今夏又被列強挖角，但戰力無損，火力澎湃，翼鋒三笘薰上仗一記個人表演入球，勁爆全場，最終大炒狼隊而回，開季2戰全勝俱贏4比1；球隊計近3次對戰韋斯咸全勝，入9球失1球，格食格，今場勝望壓一。