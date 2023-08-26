今日有咩波｜倫敦雙雄齊南下作客 熱刺拔「茅」 韋斯咸難打

上仗主場贏得出色的「倫敦雙雄」熱刺及韋斯咸，香港時間本周六在英超分途南下作客出擊，其中熱刺在早場鬥開季不勝的般尼茅夫，有望乘勝追擊(球賽編號FB4733，8月26日19:30開賽)。韋斯咸作客季初狂勇的白禮頓，卻不易抵擋(球賽編號FB4731，8月27日00:30開賽)。

熱刺上仗踢出新帥普斯迪古路(Ange Postecoglou)今夏接手後的佳作，憑兩位防中出色表現，包括柏比沙亞(Pepe Sarr)先開紀錄，以及比素馬(Yves Bissouma)全力在中場掃蕩，結果以2比0擊退曼聯，開季錄得1勝1和。踢足全場的新隊長孫興民，賽後大讚全隊踢足近100分鐘好波；球隊上屆聯賽作客曾3比2揚威般尼茅夫主場，今場沿用勝利陣容出擊，有力再嘗甜頭。

對手般尼茅夫今屆同樣由新帥伊拉奧拿(Andoni Iraola)接手，但球隊新陣未上力；上仗作客以眾凌寡，仍以1比3不敵利物浦，開季聯賽2戰1和1負。中場主將菲臘標寧(Philip Billing)剛續約4年，以及新近從列斯聯簽入美國新星泰拿阿當斯(Tyler Adams)，惟望可以「沖喜」，今場負隅頑抗。