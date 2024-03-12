今日有咩波｜全北夠硬淨 無懼蔚山HD

亞冠盃8強次回合，今晚上演兩場大戰，其中韓職內訌戰，由蔚山HD迎戰全北汽車，首回合雙方打和1比1。蔚山主場表現一向突出，可是新季防守卻出現不少漏洞；撞正全北開季發揮亦相當硬淨，今場又有射手泰亞高奧路保復任正選，強陣下有力坐和望贏。(球賽編號FB3145，3月12日18:00開賽)

蔚山HD首回合大難不死，事關該隊在一早落後下，全北曾獲得一記12碼，但泰亞高奧路保主射宴客，錯過拉開比分機會；最終蔚山追和，今夜回師主場當然有優勢。不過，該隊新季各項賽事5戰雖然錄得4勝1和，但其中3場都有失波；包括剛戰韓職面對升班馬金泉尚武都僅勝3比2，防守未夠穩健，勢成主隊今場爭勝不利條件。