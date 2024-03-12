熱門搜尋:
大嶼山地震 奧本海默 奧斯卡2024 23條立法 六合彩 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 LOONG 9
Ad Block Ad Block
返回
波經
2024-03-12 04:29:56
日報

今日有咩波｜全北夠硬淨 無懼蔚山HD

分享：
全北汽車 蔚山HD

亞冠盃8強次回合，今晚上演兩場大戰，其中韓職內訌戰，由蔚山HD迎戰全北汽車，首回合雙方打和1比1。蔚山主場表現一向突出，可是新季防守卻出現不少漏洞；撞正全北開季發揮亦相當硬淨，今場又有射手泰亞高奧路保復任正選，強陣下有力坐和望贏。(球賽編號FB3145，3月12日18:00開賽)

蔚山HD首回合大難不死，事關該隊在一早落後下，全北曾獲得一記12碼，但泰亞高奧路保主射宴客，錯過拉開比分機會；最終蔚山追和，今夜回師主場當然有優勢。不過，該隊新季各項賽事5戰雖然錄得4勝1和，但其中3場都有失波；包括剛戰韓職面對升班馬金泉尚武都僅勝3比2，防守未夠穩健，勢成主隊今場爭勝不利條件。

蔚山射手今年陷低潮

此外，蔚山的伊朗主力射手馬田阿當，在今屆亞冠盃前半段表現突出，攻入5球；但來到2024年，卻在各項賽事仍未「開齋」，狀態轉沉；上仗聯賽雖有李東慶發揮水準入兩球，但鋒線上缺乏足夠支援，影響爭勝機會。

全北方面，新季各項賽事5場1勝4和，固然未算突出，但球員鬥志頑強，防守硬淨。該隊上輪韓職與FC水原打和1比1；射手泰亞高奧路保僅以後備身份登場，卻一樣能取得入波，腳風回順，全北今場有力在法定時間保持不敗。

Ad Block

同晚另一場8強戰由沙特超雙雄內訌，伊蒂哈德返主場對希拉爾。首回合伊蒂哈德作客吞兩蛋，今場更有中場重心尼高路簡迪停賽；以雙方近4次交手全由希拉爾取勝，今場再追客勝穩陣。(球賽編號FB3147，3月13日03:00開賽)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受