今日有咩波｜全北夠硬淨 無懼蔚山HD

亞冠盃8強次回合，今晚上演兩場大戰，其中韓職內訌戰，由蔚山HD迎戰全北汽車，首回合雙方打和1比1。蔚山主場表現一向突出，可是新季防守卻出現不少漏洞；撞正全北開季發揮亦相當硬淨，今場又有射手泰亞高奧路保復任正選，強陣下有力坐和望贏。(球賽編號FB3145，3月12日18:00開賽)
蔚山HD首回合大難不死，事關該隊在一早落後下，全北曾獲得一記12碼，但泰亞高奧路保主射宴客，錯過拉開比分機會；最終蔚山追和，今夜回師主場當然有優勢。不過，該隊新季各項賽事5戰雖然錄得4勝1和，但其中3場都有失波；包括剛戰韓職面對升班馬金泉尚武都僅勝3比2，防守未夠穩健，勢成主隊今場爭勝不利條件。
蔚山射手今年陷低潮
此外，蔚山的伊朗主力射手馬田阿當，在今屆亞冠盃前半段表現突出，攻入5球；但來到2024年，卻在各項賽事仍未「開齋」，狀態轉沉；上仗聯賽雖有李東慶發揮水準入兩球，但鋒線上缺乏足夠支援，影響爭勝機會。
全北方面，新季各項賽事5場1勝4和，固然未算突出，但球員鬥志頑強，防守硬淨。該隊上輪韓職與FC水原打和1比1；射手泰亞高奧路保僅以後備身份登場，卻一樣能取得入波，腳風回順，全北今場有力在法定時間保持不敗。
同晚另一場8強戰由沙特超雙雄內訌，伊蒂哈德返主場對希拉爾。首回合伊蒂哈德作客吞兩蛋，今場更有中場重心尼高路簡迪停賽；以雙方近4次交手全由希拉爾取勝，今場再追客勝穩陣。(球賽編號FB3147，3月13日03:00開賽)