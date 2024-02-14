今日有咩波｜全北添兵 亞冠盃有力先破浦項

全北上季在聯賽排名第4，韓足盃屈居亞軍，亞冠盃則在4強出局。球隊管理層當然不滿意，正值今年是創會30周年，決意要交出好成績。球隊上季在韓職打出38場失35球的最佳防守球隊之一，仍在防線上增添了去年亞運冠軍成員李在益；同時鑑於進攻火力不足，今夏由大田市民簽入巴西柱躉中鋒堤亞高奧路保，此子上季在聯賽入17球兼有7次助攻，他來投後更誓言要為球隊帶來冠軍，並成為韓職最佳球員。大軍實力增強兼得地利，今場有力先下一城。

亞冠盃16強淘汰賽首回合本周展開，今晚焦點是韓職內訌的全北汽車主場對浦項制鐵。現時正值韓職休季，兩軍先為陣容進行重組，其中上季戰績未達預期的全北，為慶祝踏入創會30周年紀念，已經訂下成為三冠王目標；更得到上季韓職神射手堤亞高奧路保(Tiago Orobo)加盟，有力贏波打響新季頭炮。(球賽編號FB1533，2月14日18:00開賽)

浦項多名主力離隊

浦項上季在韓職得亞軍，更在韓足盃決賽以4比2打敗全北奪標；新季面對最大難題是球隊主帥金基東轉往FC首爾執教，同時有包括首席射手薛卡(Zeca)與隊長金承大在內等多名主力離隊，令戰力削減。球隊找來昔日名將主帥朴泰夏執教，意圖穩定軍心，並引入金奎亨、李東熙及曹成俊等新兵；但將帥磨合需時，新季首戰恐怕無力抗衡全北的強攻。

同日另一場由泰超「一哥」曼谷聯主場迎戰應屆日職亞軍橫濱水手。水手仍在休季期，相反曼谷聯在泰超表現硬淨，早前能在亞冠分組賽力壓全北汽車首名出線，實力非凡；加上主場出擊，今場有力起碼可保不敗。(球賽編號FB1531，2月14日20:00開賽)