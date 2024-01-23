今日有咩波｜出線生死鬥 許勝不許和 港足強陣誓挫巴勒斯坦

在亞洲盃決賽周C組兩戰全敗的中國香港足球代表隊，雖然未得1分，但已贏盡球迷口碑與掌聲。今晚港足來到小組最後一輪生死大戰，火併巴勒斯坦，兩軍基本上都是許勝不許和，但港足之前展現的強大體能及高昂戰意，將為今場爭勝提供最強能量；再加上包括艾里奧(Helio)與祖連奴(Juninho)兩名入籍兵，均有望傷愈復出，主帥安達臣(Jorn Andersen)可排出最強陣容爭勝。(1月23日23:00開賽)

港足先後不敵阿聯酋與伊朗，目前在C組兩戰0分包尾。巴勒斯坦則在首戰以1比4慘敗於伊朗後，上輪踢出好表現，與阿聯酋賽和1比1，現時位列小組第3。根據賽制，除小組頭兩名直接出線16強外，在6組中的4支最佳小組第3同樣可以出線；對於巴勒斯坦而言，和波多取1分不穩陣，更理想當然是贏波，而港足則只有贏波求出線。