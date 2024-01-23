今日有咩波｜出線生死鬥 許勝不許和 港足強陣誓挫巴勒斯坦

在亞洲盃決賽周C組兩戰全敗的中國香港足球代表隊，雖然未得1分，但已贏盡球迷口碑與掌聲。今晚港足來到小組最後一輪生死大戰，火併巴勒斯坦，兩軍基本上都是許勝不許和，但港足之前展現的強大體能及高昂戰意，將為今場爭勝提供最強能量；再加上包括艾里奧(Helio)與祖連奴(Juninho)兩名入籍兵，均有望傷愈復出，主帥安達臣(Jorn Andersen)可排出最強陣容爭勝。(1月23日23:00開賽)
港足先後不敵阿聯酋與伊朗，目前在C組兩戰0分包尾。巴勒斯坦則在首戰以1比4慘敗於伊朗後，上輪踢出好表現，與阿聯酋賽和1比1，現時位列小組第3。根據賽制，除小組頭兩名直接出線16強外，在6組中的4支最佳小組第3同樣可以出線；對於巴勒斯坦而言，和波多取1分不穩陣，更理想當然是贏波，而港足則只有贏波求出線。
香港隊必須贏才有機會晉級
港足首戰阿聯酋，球員憑鬥志與體力，加上快速反擊搶得不少攻勢，但防守仍間中犯錯；然而上仗硬撼「亞洲二哥」伊朗，港足表現再有突破，體力更強之餘，戰術執行更出色，多次逼得伊朗出錯，賽後更獲効力英超賓福特的伊朗前鋒沙文高度斯(Saman Ghoddos)讚賞，指港足值得拿下3分。
展望今場，主帥安達臣一直留有後着，之前有傷在身未嘗上陣的守將艾里奧與祖連奴，有望在今場生死戰上陣搏殺，令港足的攻守能力得到提升。此外，如安永佳、茹子楠及艾華頓等戰將，都是港足爭勝的最強籌碼。
巴勒斯坦世界排名高51位
對手巴勒斯坦現時世界排名99位，較港足高51位，上仗面對阿聯酋踢來不落下風，尤其在對手完半場前少踢一人後，優勢更明顯，但同樣是把握能力稍差。牌面上，巴勒斯坦始終會是較高一方；假如該隊今場出現輕敵大意或心雄求勝，愈踢愈好的港足，或有機可乘。